Ujeta v objektiv: Ana Kurnikova z dvojčkoma po nakupih

Tokrat je bila tarča paparacev nekdanja ruska tenisačica Ana Kurnikova, ki se je s svojima dvojčkoma, Lucy in Nicholasom odpravila po opravkih in nakupih v enega večjih nakupovalnih centrov Bar Harbour v Miamiju. 38-letna zvezdnica je imela tokrat s seboj tudi pomoč, asistenta in varuško, ki sta ji pomagala pri čuvanju otrok, ki bosta decembra dopolnila dve leti.

Ana se je po nakupih odpravila v lahkotni poletni obleki s cvetličnim vzorcem, obute pa je imela sandale. Čeprav je pogled skrivala za sončnimi očali, ni ostala neopažena. Medtem ko je Nicholas nosil kratke bele hlače in majico, je njegova sestrica Lucy nosila bele dolge hlače in črtasto majčko, v laseh pa je imela dve beli pentlji, ki sta jo naredili še bolj ljubko.