Ukrajina Seana Penna nagradila z oskarjem iz kovine v vojni uničenega vlaka

Sean Penn v teh dneh ni dobil le enega oskarja, temveč dva. Z drugim ga je nagradila Ukrajina, kipec iz kovine vlaka, uničenega v vojni, pa so mu izročili v ukrajinski prestolnici Kijev, kjer se je zvezdnik ponovno sestal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kipec mu je izročil izvršni predsednik ukrajinskih železnic Oleksandr Pertsovski.

"Ker zamujaš oskarje, smo ti naredili to. Narejen je iz kovine vagona vlaka, ki so ga uničili Rusi," je ob izročitvi kipca Pennu dejal Pertsovski. Zvezdnik, ki je pred dnevi osvojil še tretjega oskarja, se podelitve v Los Angelesu ni udeležil, kot je poročal The New York Times, pa je igralec nekaj dni prej odpotoval v Evropo, kjer je načrtoval nekajdnevni postanek v Ukrajini.

Fotografijo s srečanja je pozneje na družbenem omrežju delil tudi ukrajinski predsednik, ki je ob njej pripisal: "Sean, hvala ti, vemo, kdo so pravi prijatelji Ukrajine. Že od prvega dne vojne do danes nam stojiš ob strani. Vemo, da boš še naprej podpiral našo državo in naše ljudi."