Tuja scena

Ukrajina Seana Penna nagradila z oskarjem iz kovine v vojni uničenega vlaka

Kijev, 18. 03. 2026 14.01 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sean Penn

Sean Penn je namesto na podelitev oskarjev odpotoval na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Zvezdnik, ki je bil še tretjič dobitnik zlatega kipca, je od Ukrajincev prejel posebnega častnega oskarja, ki je narejen iz kovine vlaka, uničenega v vojni z Rusijo, z njim pa so mu izkazali hvaležnost za podporo.

Sean Penn v teh dneh ni dobil le enega oskarja, temveč dva. Z drugim ga je nagradila Ukrajina, kipec iz kovine vlaka, uničenega v vojni, pa so mu izročili v ukrajinski prestolnici Kijev, kjer se je zvezdnik ponovno sestal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kipec mu je izročil izvršni predsednik ukrajinskih železnic Oleksandr Pertsovski.

Sean Penn s svojim častnim oskarjem, ki mu ga je podarila Ukrajina.
Sean Penn s svojim častnim oskarjem, ki mu ga je podarila Ukrajina.
FOTO: Profimedia

"Ker zamujaš oskarje, smo ti naredili to. Narejen je iz kovine vagona vlaka, ki so ga uničili Rusi," je ob izročitvi kipca Pennu dejal Pertsovski. Zvezdnik, ki je pred dnevi osvojil še tretjega oskarja, se podelitve v Los Angelesu ni udeležil, kot je poročal The New York Times, pa je igralec nekaj dni prej odpotoval v Evropo, kjer je načrtoval nekajdnevni postanek v Ukrajini.

Preberi še Sean Penn namesto na oskarje k Zelenskemu v Ukrajino

Fotografijo s srečanja je pozneje na družbenem omrežju delil tudi ukrajinski predsednik, ki je ob njej pripisal: "Sean, hvala ti, vemo, kdo so pravi prijatelji Ukrajine. Že od prvega dne vojne do danes nam stojiš ob strani. Vemo, da boš še naprej podpiral našo državo in naše ljudi."

Preberi še Sean Penn ponovno v Ukrajini, svojega oskarja predal Zelenskemu

Penn je že od začetka vojne Ukrajine z Rusijo februarja 2022 velik podpornik Ukrajine in Zelenskega, enega od prej osvojenih oskarjev pa je celo odnesel Zelenskemu. "Rekel sem si, da ga bom dal Ukrajincem. Naj ga stopijo in iz njega naredijo metke, ki jih bodo izstrelili na Ruse," je v pogovoru za Variety dejal leta 2023.

sean penn volodimir zelenski ukrajina oskar igralec predsednik obisk

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mici973
18. 03. 2026 14.13
Sean serješ ga. Verjetno te precej za to plačajo...
