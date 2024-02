Ukrajinska Miss Japonske se je zaradi afere s poročenim moškim odrekla kroni

Ko je novica o aferi prišla v javnost, so manekenko organizatorji tekmovanja sprva branili, češ da ni vedela, da je moški poročen, pozneje pa povedali, da je manekenka priznala, da je vedela za njegov zakon in družino. Organizatorji so sporočili, da se je opravičila za zavajanje ter odstopila od naslova. Organizatorji so ob tem sporočili še, da krona Miss Japonske do konca leta ne bo dobila nove lastnice.

Manekenka se je za nastalo situacijo opravičila tudi na svojem Instagramovem profilu, kjer je dejala, da je v odgovor na poročilo ukrepala iz strahu in panike. "Resnično mi je žal za ogromne težave, ki sem jih povzročila, in ker sem izdala tiste, ki so me podpirali," je dejala.

Spomnimo, 26-letnice je bila pred dvema tednoma okronana za Miss Japonske. To je zaradi njenih ukrajinskih korenin sprožilo polemiko o tem, ali si je naziv prislužila ter ali je lahko dekle z evropskim videzom obraz Japonske. Medtem ko so nekateri pozdravili kronanje naturalizirane državljanke, so drugi rekli, da ne predstavlja tradicionalnih japonskih lepotnih idealov.

Karolina Shiino se je rodila v Ukrajini, preden se je z mamo preselila na Japonsko, ko je imela pet let, in prevzela očimov japonski priimek. Tekoče govori in piše japonsko in je leta 2022 postala naturalizirana državljanka.