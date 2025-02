Ukrajinski plesalec, ki je med vojno utrpel opekline, navdihnil film

Nadobudni plesalec standardnih plesov, ki je bil star komaj sedem let, ko ga je v rodni Ukrajini poškodovala bomba, je navdihnil nagrajeni londonski film. Romchyk je resnična zgodba o Romanu Oleksivu , ki je bil hudo opečen v ruskem raketnem napadu julija 2022, v katerem je umrla tudi njegova mati. Film so posneli študenti Goldsmiths Univerze v Londonu.

Film je bil zamisel Kostiantyna Bidnenka, ki je svojim kolegom študentom magisterija predlagal, da bi posneli kratek prispevek o Romanu. Prikazuje dečkovo okrevanje, ki poskuša uresničiti svoje sanje, da bi postal profesionalni plesalec. "Videl sem članek o tem, kaj se je zgodilo Romanu," je dejal Bidnenko in dodal: "Zame je postal simbol vseh otrok, ki trpijo zaradi vojne."

Lara Kozah, ki je bila tudi del študentske produkcijske ekipe, je povedala: "Izziv je bil London prepričljivo spremeniti v Ukrajino za snemanje. Za prizore na prostem smo uporabili bližnji park. Za prizore v bolnišnici smo preuredili učilnico. Iz nič smo zgradili spalnico v studiu." Pri izbiri igralcev jim je pomagalo lokalno ukrajinsko društvo.

Srečali so se tudi s papežem, ki so mu film prikazali med srečanjem o otrokovih pravicah, ki ga je organiziral v začetku leta. Lara je dejala, da je bila to "nadrealna izkušnja", ki si jo šteje v čast. "Sveti oče se je resnično poglobil v film," je dejala in dodala:"To zgodbo želimo prikazati po vsem svetu, da bi ljudem pokazali, kakšne so resnične posledice vojne za otroke."