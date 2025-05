Ulični fotograf toži Jennifer Lopez: Objavila je fotografije brez dovoljenja

OGLAS

Ulični fotograf Edwin Blanco in Backgrid, agencija, ki ga je najela, v skupni tožbi od pevke Jennifer Lopez zahtevata odškodnino v vrednosti 132 123 evrov za vsako fotografijo, ki jo je na družbenem omrežju objavila brez dovoljenja fotografa in agencije. Posnete so bile januarja, ko je prispela na zabavo, ki jo je večer pred podelitvijo zlatih globusov organizirala revija Vanity Fair.

Kot so navedli v tožbi, je pevka fotografije uporabila za promocijo svoje javne podobe, povečanje angažiranosti uporabnikov družbenega omrežja na svojem profilu, povečanje deljenja svojih objav in spodbujanje kredibilnosti vsebine svoje znamke.

Zvezdnica je na fotografijah v beli obleki in krznenem ogrinjalu pred vhodom v Chateau Marmont, kjer se je zabava odvijala. Objavila jih je tako na Instagramu kot na X, ob njih pa pripisala: "GG vikend glamur," delili pa so jih številni njeni oboževalci in modne strani.

"Uporaba gospe Lopez je služila v komercialne namene in za samopromocijo," so zapisali v tožbi. "V objavah je v središče postavila modnega oblikovalca obleke in nakita, izkoristila je promocijo dogodka, da je lahko promovirala lastne modne povezave in partnerstva v svetu mode," so še navedli.

Čeprav je na fotografijah ona, pa avtorske pravice ne pripadajo njej, te so običajno lastnina fotografa ali agencije, za katero ta dela, zato oni odločajo, kdo jih lahko uporablja in koliko za to zaračunajo. Kot so še navedli v tožbi, sta agencija in fotograf po objavi kontaktirala zvezdničinega tiskovnega predstavnika, s katerim so se dogovorili glede plačila za uporabo fotografij, a Lopezova pogodbe še ni podpisala.