Tuja scena

Uma Thurman razkrila, zakaj ni nikoli živela v Los Angelesu

New York, 20. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Uma Thurman

Igralka Uma Thurman si je zgradila zelo uspešno kariero v filmski industriji, v vseh teh letih pa se ni nikoli ustalila v Hollywoodu. Zvezdnica franšize Ubila bom Billa je za revijo InStyle nedavno dejala, da je morda prav to bil razlog, da ni nikoli razvila globlje povezave z industrijo.

Uma Thurman, ki je znana tako po dramah kot akcijskih filmih, je v minulih desetletjih postala eno od bolj znanih imen filmske industrije. Kljub temu da je vso kariero delovala v Hollywoodu, pa se ni nikoli dokončno odločila, da bi Los Angeles postal njen dom, čeprav si je tega želela, raje se je ves čas vračala v New York.

Uma Thurman se ni nikoli preselila v Los Angeles.
FOTO: Profimedia

"Vedno sem si želela, da bi se preselila v Los Angeles," je povedala v intervjuju, ker jo je zaradi kariere pot vedno vodila v Hollywood, pa se je na zahod skorajda tudi zares preselila. "Tam sem imela celo stanovanje, saj sem redno delala v Los Angelesu, le približno šest tednov po tem, ko sem podpisala najemno pogodbo, pa sem zanosila s hčerko," je dejala in dodala, da se je takrat raje odločila za družino kot življenje v Hollywoodu.

Kljub temu da je bila to praktična odločitev, pa je prinesla svoj davek. "Ker se nisem nikoli ustalila v Los Angelesu, se nisem nikoli vključila v skupnost, ki jo je tam oblikovala filmska industrija, zaradi česar mi je žal," je priznala igralka, ki je tako družabne vezi tkala bližje domu. "Povezala sem se z drugimi mamami, ki so ob 16. uri pred šolo pobirale svoje otroke, kar je čisto v redu. A si želim, da bi doživela tudi to poglavje. Menim, da bi mi bilo všeč," je prepričana zvezdnica, ki pa zamujene priložnosti ne obžaluje.

"Najpomembneje je, da izbereš tako, da si srečen, pogoji niso pomembni," je dodala igralka, ki je leta 1997 med snemanjem filma Gattaca spoznala nekdanjega moža, igralca Ethana Hawka. Preden sta se leta 2004 ločila, sta že več let živela ločeno. Nekdanji par ima skupaj dva otroka.

Razlagalnik

Franšiza "Ubiti Billa" (Kill Bill) je serija akcijskih filmov, ki jih je režiral Quentin Tarantino. Glavna junakinja je Nevesta, ki se maščuje svoji bivši ekipi morilcev, ki jo je poskušala ubiti. Filma, "Ubiti Billa, 1. del" (2003) in "Ubiti Billa, 2. del" (2004), sta znana po svojem edinstvenem vizualnem slogu, mešanici različnih žanrov, vključno z borilnimi veščinami, samurajskimi filmi in vesterni, ter izraziti igri Uma Thurman v glavni vlogi.

Ethan Hawke je priznani ameriški igralec, pisatelj in režiser, ki je zaslovel v devetdesetih letih s filmi, kot sta "Umazana igra" (Reality Bites) in "Preden se zbudiš" (Before Sunrise). Njegova kariera obsega širok nabor vlog v neodvisnih in tudi večjih hollywoodskih produkcijah, za katere je prejel številne nagrade in nominacije, vključno z nominacijami za oskarja. Poleg igranja je tudi uspešen pisatelj, ki je izdal več romanov in scenarijev, ter se uveljavil kot filmski ustvarjalec.

Hollywood je soseska v Los Angelesu v Kaliforniji, ki je postala sinonim za ameriško filmsko industrijo. Že v začetku 20. stoletja se je tam uveljavilo veliko filmskih studiev, kar je privedlo do razvoja "zlate dobe Hollywooda". Danes je Hollywood še vedno globalno središče filmske produkcije, kjer domujejo številni veliki filmski studiji, produkcijska podjetja in pomembna filmska nagrada, kot so Oskarji. Je simbol sanj, slave in vpliva, ki ga ima ameriška kinematografija po vsem svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
uma thurman igralka življenje los angeles hollywood

