Uma Thurman razkrila, zakaj ni nikoli živela v Los Angelesu

Uma Thurman , ki je znana tako po dramah kot akcijskih filmih, je v minulih desetletjih postala eno od bolj znanih imen filmske industrije. Kljub temu da je vso kariero delovala v Hollywoodu, pa se ni nikoli dokončno odločila, da bi Los Angeles postal njen dom, čeprav si je tega želela, raje se je ves čas vračala v New York.

"Vedno sem si želela, da bi se preselila v Los Angeles," je povedala v intervjuju, ker jo je zaradi kariere pot vedno vodila v Hollywood, pa se je na zahod skorajda tudi zares preselila. "Tam sem imela celo stanovanje, saj sem redno delala v Los Angelesu, le približno šest tednov po tem, ko sem podpisala najemno pogodbo, pa sem zanosila s hčerko," je dejala in dodala, da se je takrat raje odločila za družino kot življenje v Hollywoodu.

Kljub temu da je bila to praktična odločitev, pa je prinesla svoj davek. "Ker se nisem nikoli ustalila v Los Angelesu, se nisem nikoli vključila v skupnost, ki jo je tam oblikovala filmska industrija, zaradi česar mi je žal," je priznala igralka, ki je tako družabne vezi tkala bližje domu. "Povezala sem se z drugimi mamami, ki so ob 16. uri pred šolo pobirale svoje otroke, kar je čisto v redu. A si želim, da bi doživela tudi to poglavje. Menim, da bi mi bilo všeč," je prepričana zvezdnica, ki pa zamujene priložnosti ne obžaluje.

"Najpomembneje je, da izbereš tako, da si srečen, pogoji niso pomembni," je dodala igralka, ki je leta 1997 med snemanjem filma Gattaca spoznala nekdanjega moža, igralca Ethana Hawka. Preden sta se leta 2004 ločila, sta že več let živela ločeno. Nekdanji par ima skupaj dva otroka.