Uma Thurman srečna v ljubezni z ameriškim poslovnežem

51-letna igralka se je po koncu 'karantenske' ljubezni z arhitektom Petrom Sabbethom znova zaljubila. Srečo je našla v objemu ameriškega poslovneža, ki deluje na področju medijev. Njuno svežo zvezo je razkril newyorški časnik, pred kratkim se je namreč v družbi novinarjev udeležila elitne zabave v njegovi rezidenci.

Uma Thurman je znova zaljubljena. Sočna novica je v javnosti zaokrožila po tem, ko je bil v časopisu The New York Times objavljen članek o washingtonski družbeni smetani. V objavi so se razpisali o zabavi pri Justinu B. Smithu, izvršnem direktorju podjetja Bloomberg Media Group.

icon-expand Uma Thurman in Justin B. Smith FOTO: Profimedia

Našteli so tudi prisotne na druženju, ki se je odvijalo v četrti Kaloma v glavnem mestu Združenih držav Amerike. Tam so se pojavili tudi novinarji Jeffrey Goldberg, Jonathan Capehart, Jonathan Swan, Abby Phillip, omenjena pa je tudi Thurmanova, kjer je bilo dopisano tudi ''ki je v zvezi z gospodom Smithom.'' Zvezdnica filmov Ubila bom Billa, ki je bila v preteklosti poročena z Ethanom Hawkom in Garyjem Oldmanom, je bila v daljši zvezi tudi s finančnikom Arpadom Bussonom. V zadnjem času so jo povezovali z arhitektom Petrom Sabbethom, z njim naj bi preživela tudi čas v karanteni, v oktobru se je njej in njeni družini pridružil v kraju Hamptons. Oboževalci pa se spominjajo tudi njene kratke romance s hotelirjem Andréjem Balazsem. Thurmanova je v preteklosti že govorila o samskem statusu v zrelih letih. Po tem, ko je leta 2005 prevezela vlogo samske ženske v filmu Prime je dejala: ''Vem kako je, ko se po desetletju zbudiš in si znova samski in sam, med tem, ko misliš, da si imel izdelan načrt, nato pa se znova vse poruši.''

icon-expand Uma je v preteklosti spregovorila o samskem statusu. FOTO: AP

Smith, njen nov izbranec, je bil v preteklosti že razglašen za enega od 35 najvplivnejših ljudi s področja medijev v New Yorku. Je nekdanji predsednik podjetja Atlantic Media in je ustanovitelj podjetja Breaking Media, ki je lastnik strani Fashionista in Above the Law. Diplomiral je na univerzi v Georgetownu in je v odboru neprofitne organizacije Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation.