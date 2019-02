Umaknili njegov lik iz dveh delov serije Imperij

"Jussie je bil zadnjih pet let pomemben član naše družine v seriji Imperij in radi ga imamo. A te obtožbe so precej moteče in polagamo svoje zaupanje v naš sodni sistem, ki bo primer obravnaval," je v obrazložitev, zakaj so ga odstranili iz serije Imperij, zapisalo sedem producentov, med katerimi so Lee Daniels, Danny Strongin Brett Mahoney.

Spomnimo, da je 36-letni Jussie Smollett pred tremi tedni na policijo v Chicagu podal prijavo, da so ga napadli. Neznanca naj bi se ga lotila s pestmi ter mu v obraz zlila belilo za perilo, eden od njiju pa naj bi mu okoli vratu ovil zanko. Policija je dogodek preiskovala kot napad iz sovraštva, saj naj bi napadalca zvezdnika zmerjala zaradi njegove rase in spolne usmerjenosti. A je preiskava pokazala drugače, saj naj bi napadalcema Smollett plačal dobrih tri tisoč evrov, da bi uprizorila napad. Posnetka kljub varnostnim kameram niso mogli dobiti, sam pa policiji ni želel predati telefona.

Policija je zvezdnika kasneje aretirala, nekateri mediji pa so pisali, da se je sam predal na policijski postaji. Če ga bodo spoznali za krivega, ga lahko doleti do tri leta zapora.