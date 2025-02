Proti Paynovemu prijatelju in hotelskima delavcema umaknili obtožnice

Proti prijatelju Liama Payna in dvema zaposlenima v hotelu, v katerem je zvezdnik preživel zadnje dni, so bile v celoti umaknjene obtožnice za uboj iz malomarnost, je po poročanju revije Rolling Stone potrdil senat sodnikov argentinskega sodišča, ki se ukvarja z zadevo.

"Možno je, da Payne, če bi bil ves čas v njegovi družbi, ne bi pridobil drog in alkohola v količinah, ki so jih testi pokazali v času smrti. Vendar pa ni mogoče izključiti, da bi tudi v primeru, če bi sprejel te skrajne ukrepe, vseeno uspel pridobiti substance, kar je med odvisniki običajno," izhaja iz sodbe.

"Vesel sem, da je tega končno konec. Vesel sem, da bom zdaj lahko odpotoval v Združeno kraljestvo in se poslovil od svojega prijatelja," je zvezdnikov prijatelj Roger Nores dejal za revijo. Nores, kot izhaja iz odločitve sodnikov, ni igral nobene vloge pri pridobivanju drog in alkohola, prav tako v urah pred zvezdnikovo smrtjo ni mogel preprečiti Paynove smrti.

Obtožbe so umaknili tudi proti dvema hotelskima delavcema. Sodniki so ocenili, da niso našli dovolj dokazov, da sta s svojimi ravnanji delovala "nepremišljeno, lahkomiselno ali zgolj malomarno".

Spomnimo, pevec, ki je zaslovel v fantovski skupini One Direction, je umrl med obiskom argentinskega Buenos Airesa sredi oktobra lani. Sodnica v primeru je konec lanskega leta v povezavi s Paynovo smrtjo sicer vložila obtožnice proti petim ljudem. Uboja iz malomarnosti so bili obtoženi direktorica hotela, receptor in Paynov prijatelj, proti hotelskemu delavcu in natakarju pa obtožnica zaradi domnevne dobave drog. Omenjena še naprej ostajata v priporu.

Zvezdnik, ki je umrl po padcu iz tretjega nadstropja hotela, je bil v času smrti namreč pod vplivom drog in alkohola. Hotelsko osebje je v dneh pred njegovo smrtjo dvakrat klicalo reševalce zaradi gosta, ki je vzel preveč drog in uničeval hotelsko lastnino.