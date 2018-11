Umazana Khloe Kardashian

34-letna Khloe Kardashian je ob star ejšima sestrama Kim in Kourtney Kardashian vedno živela z občutkom, da se nahaja v njuni senci. Ker je višja od obeh sester in tudi nekoliko močnejša, njene obline pa v preteklosti niso bile takšne, da bi pritegnile 'pozitivno' pozornost, so jo večkrat označili za 'grdo račko'. Zaradi medijske izpostavljenosti celotne druž ine Kardashian, se je številnih dogodkov udeležila s svojima sestrama, ob katerima je sama največkrat požela negativne komentarje in zbadljivke.

Pred časom se je odločila upreti takšnemu načinu življenja – posvetila se je negi svojega telesa, izgubila odvečno težo, se pobarvala in začela oblačiti v bolj privlačne kose oblačil. Mamica nekajmesečne True Thompson se je po porodu ponovno znašla v bitki s kilogrami, a se je z močno voljo odločila znebiti svoje poporodne teže in ponovno zasijati.

To ji je tudi uspelo in na svojem nedavnem potovanju je dala vedeti, da je s svojo postavo končno spet zadovoljna. Resničnostna zvezdnica se je s hčerkico in sestrama Kim in Kourtney ter njunimi otroci mudila na rajskem Baliju, kjer je v kopalkah pozirala na eni izmed peščenih plaž. Na fotografijah, ki jih je delila na svojem Instagramu, lahko vidimo, da je Khloe oblekla oprijeto majico kratkih rokavov, ki jo je spredaj zavezala in izpostavila svoj izklesan trebuh, spodnji del kopalk pa je poudaril njeno zadnjico. Za bolj 'eksotičen' videz fotografij si je pomagala tudi s temno mivko, ki jo je nanesla na kožo.