Umetnik David Hockney ustvaril portret zvezdnika Harryja Stylesa

Umetnik David Hockney je Harryja Stylesa prikazal, kako sedi na pletenem stolu s prekrižanimi nogami. Oblečen je v kavbojke in rdeče-oranžno črtasto jopico ter biserno ogrlico okrog vratu. Styles je 86-letnemu Hockneyju poziral v njegovem ateljeju v Normandiji, so pojasnili v muzeju.

Stylesov portret, kot ga je naslikal Hockney, bo razstavljen skupaj s približno 160 deli tega angleškega slikarja. Razstavo so načrtovali že za leto 2020, a so jo morali zaradi pandemije koronavirusa po 20 dnevih zapreti. Za novo razstavo so predvideli 30 dodatnih Hockneyjevih del. Na ogled bodo med drugim portreti Hockneyjeve matere, pokojne Laure Hockney, njegove prijateljice, modne oblikovalke Celie Birtwell, njegovega nekdanjega partnerja, kustosa Gregoryja Evansa, in ljudi iz normandijske skupnosti, kjer umetnik živi.

Poleg novih del bodo razstavili tudi risbe z barvnim svinčnikom, nastale v Parizu v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja, in izbor risb iz 80. let prejšnjega stoletja, ko je umetnik v dveh mesecih vsak dan ustvaril avtoportret.