Umetniki nad nelicenčno rabo njihovih del s pomočjo umetne inteligence

Med podpisniki pisma, ki svari pred "veliko in nepošteno grožnjo" umetnikom, so med drugim še škotski avtor Ian Rankin , pevec skupine Radiohead Thom Yorke , britanski glasbenik Billy Bragg , hollywoodska igralca Kevin Bacon in Sean Astin , oskarjevec F. Murray Abraham ter ameriški igralki Kate McKinnon in Melissa Joan Hart .

Robert Smith, pevec skupine The Cure, je med podpisniki odprtega pisma, ki opozarjajo na rabo nelicenčne rabe ustvarjalnih del z generirano umetno inteligenco.

"Nelicenčna raba ustvarjalnih del za treniranje modelov generativne umetne inteligence je velika in nepoštena grožnja ljudem, ki soustvarili ta dela, in je ne bi smeli dovoliti," navaja pismo, ki ga je pripravil britanski skladatelj in nekdanji izvršni direktor podjetja za umetno inteligenco Stability AI Ed Newton-Rex.

Pismo so podpisale tudi organizacije, kot so Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Group, HarperCollins Publishers in ameriški sindikat igralcev Sag-Aftra.