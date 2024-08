Umetniškemu direktorju otvoritvene slovesnosti grozili s smrtjo

Thomas je dejal, da je bil tarča grozilnih sporočil in žaljivk na družbenih omrežjih, ki kritizirajo njegovo spolno usmerjenost in domnevne izraelske korenine, ki naj ne bi bile resnične, so zapisali v izjavi. Thomas se je po otvoritveni slovesnosti pariških olimpijskih iger soočil z viharjem ogorčenja, vključno z jeznimi komentarji Donalda Trumpa. Čeprav je Jolly večkrat dejal, da ga "Zadnja večerja" ni navdihnila za slovesnost, so kritiki del predstave razumeli kot norčevanje iz slike Leonarda Da Vincija, ki prikazuje Jezusa Kristusa in njegove apostole.

Barbara Butch, priljubljena didžejka in ikona skupnosti LGBTQ+, ki je tudi nastopila na otvoritveni slovesnosti, je prav tako povedala, da se je soočila s spletnimi grožnjami. Tudi ona je vložila pritožbo zaradi domnevne spletne zlorabe in nadlegovanja, ki jo policija prav tako preiskuje.