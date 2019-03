Umetniško zbirko Georgea Michaela prodali za 10,8 milijona evrov

Na dražbi v Londonu so prodali umetnine iz zasebne zbirke leta 2016 preminulega zvezdnika Georgea Michaela. Avkcijska hiša je na dražbi ponudila več kot 200 predmetov, zaslužili pa so 9,2 milijona funtov oziroma 10,8 milijona evrov. Kot so poudarili pri avkcijski hiši, bodo izkupiček namenili različnim človekoljubnim projektom, ki jih je zvezdnik podpiral.

Najbolj zaželenega goloba v formaldehidu, delo Damiena Hirsta The Incomplete Truth (Nepopolna resnica), so prodali za 911.250 funtov. To je manj od pričakovanj, saj so si za sliko priljubljenega in kontroverznega britanskega umetnika nadejali iztržiti med milijon ter milijon in pol funtov.

Britanski pop zvezdnik s pravim imenom Georgios Kyriacos Panayiotou je bil goreč zbiratelj umetnin. Med drugim je podpiral gibanje Young British Artists (YBA), ki se je uveljavilo v poznih 80. letih minulega stoletja. Znan je bil po svojem eklektičnem okusu, rad je imel umetnine, ki so kršile konvencije in so imele moč šokiranja.

Glasbenik je umrl na božič leta 2016 v 54. letu starosti zaradi težav s srcem in jetri. V svoji skoraj 40-letni karieri, tudi s skupino Wham!, je prodal več kot sto milijonov plošč in je bil eden najbolje prodajanih glasbenih avtorjev. Med njegovimi najbolj prepoznavnimi hiti so Wake Me Up Before you Go-Go, Last Christmas in Faith.