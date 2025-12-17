Umor Reinerjevih: 'Nick ni bil nasilna oseba'

Hollywood je še vedno močno pretresen zaradi tragičnega umora priznanega režiserja in igralca Roba Reinerja ter njegove soproge Michele Singer Reiner , ki naj bi ju brutalno ubil njun sin Nick . Manj kot mesec dni pred usodnim dogodkom je bil pri njih nastanjen Barry Markowitz , snemalec in dolgoletni prijatelj pokojnega režiserja, ki je zdaj spregovoril o tednih, preživetih z družino, ki jih zdaj zaznamuje nerazložljiva tragedija.

Markowitz je imel pred mesecem dni v Mestu angelov premiero svojega filma The Perfect Gamble , Reinerjevi pa so ga povabili, da med gostovanjem biva pri njih. "Rekla sta: 'Ostajaš tukaj. Ne greš v noben hotel. Tam ni hladilnika, dobrega toaletnega papirja, nobene družine,'" se je po poročanju revije Page Six spominjal direktor fotografije iz Tel Aviva. V času svojega bivanja pri njih je tako veliko časa preživel s celotno družino, zaradi dela pa je bil odsoten zgolj prvorojenec Jake . "Vpili smo na televizijo, gledali film in košarkarsko tekmo. Igrali smo se s psi. Družinski čas, eno veliko ljubezensko slavje," je razkril.

Markowitz je posebej izpostavil Nicka, ki se je kot najstnik javno boril z odvisnostjo od drog, vendar se mu je med obiskom zdelo, da je na 'boljši poti'. "Videti je bil odlično. Sedel je in se pogovarjal z družino," je delil in dodal, da je 32-letnik, zoper katerega je danes okrožno tožilstvo Los Angelesa vložilo obtožnico zaradi naklepnega umora, bil videti popolnoma normalen. Sodeloval naj bi pri aktivnostih, odnašal smeti in pomival posodo. "Bil je normalen v tem smislu," se spominja Markowitz, ki med svojim bivanjem ni opazil ničesar nenavadnega v dinamiki družine.

Poudaril je tudi, da Rob in Michele absolutno nikoli nista obupala nad problematičnim sinom in sta mu v njegovem boju z zasvojenostjo vedno znova stala ob strani. "Poskusila sta milijon stvari z njim ... Nista mu dajala denarja, ampak ga pošiljala v vrhunske ustanove. Rob nikoli ni obupal. Poskusil je vse," je še dodal.

Markowitz je nadalje povedal, da umorjena nista imela razloga za strah, kljub temu, da je Nick nekoč priznal, da je zaradi vpliva drog razbijal stvari v domu svojih staršev. "Rob nikoli ni imel strahu za svojo varnost." in dodal: "Nick ni bil nasilna oseba."

V luči aretacije Markowitz trdi, da Nick ni imel nobenega motiva za takšno dejanje v tradicionalnem pomenu besede. Namesto tega predpostavlja, da gre za globljo, bolj kompleksno in nepojmljivo okoliščino. "Ko je nekdo duševno moten, ne potrebuješ razloga. Ni razloga in ni smisla," je pojasnil in dodal: "Duševna bolezen, to je razlog."