Umor Reinerjevih: 'Nick ni bil nasilna oseba'

Los Angeles, 17. 12. 2025 11.41 pred 24 minutami 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Rob Reiner z ženo Michele

Smrt hollywoodskih zakoncev Roba in Michele Reiner ostaja zavita v tančico skrivnosti. Zakonca, ki naj bi ju umoril njun sin, sta le nekaj tednov pred tragedijo gostila svojega prijatelja Barryja Markowitza, ki zdaj priča o ljubeči družinski idili in se sprašuje, kako je do takega hudega zločina sploh prišlo.

Hollywood je še vedno močno pretresen zaradi tragičnega umora priznanega režiserja in igralca Roba Reinerja ter njegove soproge Michele Singer Reiner, ki naj bi ju brutalno ubil njun sin Nick. Manj kot mesec dni pred usodnim dogodkom je bil pri njih nastanjen Barry Markowitz, snemalec in dolgoletni prijatelj pokojnega režiserja, ki je zdaj spregovoril o tednih, preživetih z družino, ki jih zdaj zaznamuje nerazložljiva tragedija.

Nick Reiner
Nick Reiner
FOTO: AP

Markowitz je imel pred mesecem dni v Mestu angelov premiero svojega filma The Perfect Gamble, Reinerjevi pa so ga povabili, da med gostovanjem biva pri njih. "Rekla sta: 'Ostajaš tukaj. Ne greš v noben hotel. Tam ni hladilnika, dobrega toaletnega papirja, nobene družine,'" se je po poročanju revije Page Six spominjal direktor fotografije iz Tel Aviva. V času svojega bivanja pri njih je tako veliko časa preživel s celotno družino, zaradi dela pa je bil odsoten zgolj prvorojenec Jake. "Vpili smo na televizijo, gledali film in košarkarsko tekmo. Igrali smo se s psi. Družinski čas, eno veliko ljubezensko slavje," je razkril.

Preberi še Umora staršev Roba in Michele obtožen sin Nick

Markowitz je posebej izpostavil Nicka, ki se je kot najstnik javno boril z odvisnostjo od drog, vendar se mu je med obiskom zdelo, da je na 'boljši poti'. "Videti je bil odlično. Sedel je in se pogovarjal z družino," je delil in dodal, da je 32-letnik, zoper katerega je danes okrožno tožilstvo Los Angelesa vložilo obtožnico zaradi naklepnega umora, bil videti popolnoma normalen. Sodeloval naj bi pri aktivnostih, odnašal smeti in pomival posodo. "Bil je normalen v tem smislu," se spominja Markowitz, ki med svojim bivanjem ni opazil ničesar nenavadnega v dinamiki družine.

Barry Markowitz
Barry Markowitz
FOTO: Profimedia

Poudaril je tudi, da Rob in Michele absolutno nikoli nista obupala nad problematičnim sinom in sta mu v njegovem boju z zasvojenostjo vedno znova stala ob strani. "Poskusila sta milijon stvari z njim ... Nista mu dajala denarja, ampak ga pošiljala v vrhunske ustanove. Rob nikoli ni obupal. Poskusil je vse," je še dodal.

Markowitz je nadalje povedal, da umorjena nista imela razloga za strah, kljub temu, da je Nick nekoč priznal, da je zaradi vpliva drog razbijal stvari v domu svojih staršev. "Rob nikoli ni imel strahu za svojo varnost." in dodal: "Nick ni bil nasilna oseba."

V luči aretacije Markowitz trdi, da Nick ni imel nobenega motiva za takšno dejanje v tradicionalnem pomenu besede. Namesto tega predpostavlja, da gre za globljo, bolj kompleksno in nepojmljivo okoliščino. "Ko je nekdo duševno moten, ne potrebuješ razloga. Ni razloga in ni smisla," je pojasnil in dodal: "Duševna bolezen, to je razlog."

Preberi še Družbena omrežja preplavili pokloni ob smrti Roba Reinerja in žene

Markowitz, ki je z Robom delal na treh filmih in ga doživljal "kot brata", je po izgubi prijateljev popolnoma zlomljen. "Ne morem verjeti, da ju ni več," je strnil.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
