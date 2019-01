Umorili latino gej zvezdnika

Vzhajajoča zvezda latino glasbene skupnosti, 24-letni Kevin Fret , je v zgodnjih jutranjih urah med vožnjo z motorjem v Puerto Ricu podlegel strelnim ranam. Tuji mediji poročajo, da so glasbenika ustrelili osemkrat zapored, pristojne oblasti pa še vedno preiskujejo okoliščine njegove smrti. Kevin je bil prvi latino izvajalec glasbene zvrsti 'trap', ki je javno priznal, da je gej.

Izvajalčev menedžer, Eduardo Rodriguez, je za E!News podal uradno izjavo: ''Kevin je bil umetniška duša, velik in srčen sanjač. Njegova strast je bila glasba in bil je poln ciljev, ki jih je nameraval uresničiti v prihodnosti. Tovrstna oblika nasilja se mora ustaviti. Ni besed, ki bi lahko opisale bolečino ob dejstvu, da nas je zapustil tako mlad človek, ki je bil poln življenja. V tem trenutku moramo stopiti skupaj in prositi za mir v našem ljubem Puerto Ricu.''

Fret je v latino glasbenem svetu dosegel preboj leta 2018 s skladbo Soy Asi (Takšen sem), 24-letnik pa je bil tudi zagrižen zagovornik pravic LGBT skupnosti.