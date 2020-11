Umrl 14-letni Ben Watkins, tekmovalec šova MasterChef Junior

Po poročanju portalaTMZ je v otroški bolnišnici Lurie v Chicagu prejemal zdravljenje zaradi tumorja mehkega tkiva. 14-letnik je bil eden od šestih ljudi na vsem svetu, ki so se morali spoprijeti z boleznijo.

"Kljub vsem bolečinam in bolezni Ben ni nikoli potožil, da ni v redu," je za Chicago Tribunepovedal njegov stric in zakoniti skrbnik Anthony Edwards. Povedal je tudi, da je bil zadnjih 18 mesecev ob Benu v bolnišnici vsak dan, med tem ko je njegov nečak prejemal kemoterapijo za tumorje v njegovih pljučih, hrbtenici in na ramenih."Molili smo za drugačen konec. Ampak Benova pljuča niso več zdržala, niso mu mogla več dajati zraka, ki ga je potreboval za življenje. Grozno je."

Benovo življenje kljub njegovi mladosti ni bilo lahko. Ne le, da je zbolel za redko boleznijo, leta 2017 se je vse skupaj postavilo na glavo, ko je njegov oče umoril njegovo mamo, potem pa sodil še sebi. A kljub tragediji je bil Ben vedno vesel otrok, je povedal njegov stric. Rad je pomagal v očetovi restavraciji, ki je dobila ime po njem."Ben je bil tako nesebičen," je povedal Anthony in dodal: "Neverjetno, kako lepa duša je bil."