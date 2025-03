Umrl 14-letni sin nekdanjega igralca bejzbola: Svoje življenje je živel na polno

Umrl je 14-letni sin nekdanjega igralca bejzbola Bretta Gardnerja in njegove žene Jessice. "Za zdaj imamo toliko vprašanj in zelo malo odgovorov," sta zapisala v objavi na družbenem omrežju. Sožalje so izrekli tudi v bejzbolskem klubu New York Yankees, v katerem je Brett igral 14 let.

Nekdanji igralec bejzbola Brett Gardner in njegova žena Jessica sta sporočila, da je po nedavni bolezni umrl njun 14-letni sin. "S težkim srcem sporočava, da je umrl najin najmlajši sin Miller. Star je bil 14 let in nas je zapustil veliko prezgodaj, potem ko je na počitnicah zbolel skupaj z več drugimi družinskimi člani," sta zapisala v objavi, objavljeni na profilu ekipe New York Yankees, za katero je igral dolga leta.

"Za zdaj imamo toliko vprašanj in zelo malo odgovorov," sta dodala v zapisu, objavljenem na družbenem omrežju X. Kot sta zapisala, je imel Miller rad nogomet, bejzbol, golf, ribarjenje, pa tudi družino in svoje prijatelje. "Vsak dan je na polno živel svoje življenje," sta dejala. Ob tem sta se vsem zahvalila za izrečeno sožalje in ljudi prosila, da spoštujejo njihovo zasebnost. Poleg zapisa sta objavila še dve fotografiji Millerja in skupaj z družino.

