Umrl 19-letni sin britanskega igralca Nicholasa Lyndhursta

Archie Lyndhurst, sin Lucy Smith in 59-letnega igralca Nicholasa Lyndhursta, ki je v seriji Samo bedaki in konji (Only Fools and Horses) stopil v čevlje lika Rodneyja, je umrl v 20. letu starosti. Tako kot njegov oče se je tudi on ukvarjal z igro.

19-letnega Archieja Lyndhurstaso našli na njegovem domu v zahodnem Londonu. Ko so na kraj dogajanja prispeli policisti in reševalci, mu niso mogli več pomagati, saj je bil že mrtev. Podrobnejša preiskava bo stekla v prihodnjih dneh. Portal Hello Magazine pa med drugim poroča, da je najstnik umrl po kratki bolezni. Najstnik se je z igro ukvarjal od svojega desetega leta, njegov oče Nicholas Lyndhurst pa je v nedavnem intervjuju dejal, da je podedoval ''igralski gen''. Pred šestimi leti je nastopil kot Ollie Coulton v situacijski komediji So Awkward in v seriji Bad Education. Bil je v zvezi z igralko Nethro Tilakumara. Od pokojnega mladega igralca se je poslovil tudi njegov igralski kolega in prijatelj Small, ki je prav tako nastopil v seriji So Awkward. "Ne morem verjeti, da te ni več. Vse življenje si imel še pred seboj, dal bi vse, da bi te ohranil pri življenju. Srce me boli, želim si, da bi se samo še enkrat lahko pogovarjal s tabo. Vedno bom ponosen nate," je dejal. "Vsi ga bomo zelo pogrešali in v tem trenutku izrekamo globoko sožalje njegovi družini in prijateljem," je povedala Cheryl Taylor, vodja televizijskega programa CBBC. Dodala je še, da je bil zelo nadarjen mladi igralec. 59-letni Nicholas Lyndhurst je izgubil sina. FOTO: Profimedia