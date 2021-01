Umrl 24-letni sin manekenke Stephanie Seymour

Žalostno novico o smrti Harryja Branta je potrdila njegova družina. "Za vedno bomo žalostni, ker mu je ta uničujoča odvisnost vzela življenje," so za tuje medije povedali Harryjevi najbližnji, med njimi tudi mati, supermanekenka Stephanie Seymour , in oče Peter Brant . "V svojih 24 letih življenja je dosegel veliko, a nikoli ne bomo vedeli, kako daleč bi prišel."

"Harry ni bil le sin. Bil je tudi čudovit brat, ljubeč vnuk, najljubši stric in skrbni prijatelj. Bil je ustvarjalna, ljubeča in močna duša, ki je prinesla svetlobo v srca mnogih ljudi. Bil je res čudovita oseba." Dejali so še, da je v zadnjih tednih veliko govoril o svoji odvisnosti in je v naslednjih dneh načrtoval začetek zdravljenja.

Harry se je rodil slavnim staršem, zato je kmalu vstopil v svet zabave. Med letoma 2015 in 2016 je z mlajšim bratom Petrom Brantom ml. predstavil kolekcijo ličil, ki so bila namenjena tako moškim kot ženskam. Takrat je za revijo W povedal, da so se meje med spoloma začele zabrisovati. "Pri ličilih gre za domišljijo in spreminjanje svojega videza. Na ta način lahko postanete nekdo drug. To sem vedno rad počel," je leta 2016 dejal Harry.