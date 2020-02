Novico o smrti 25-letnega Raphaela Colemana sta na družbenih omrežjih potrdila tako njegova mama Liz Jensen kot njegov očim Carsten Jensen . The Daily Mail poroča, da je slednji zapisal: "Sredi potovanja se je sesedel. Pred tem ni imel zdravstvenih težav in ni ga bilo mogoče rešiti."

The Daily Mail navaja, da je bil Coleman znan tudi pod imenom Iggy Fox in je sodeloval s skupino Extinction Rebellion, ki jo njeni člani opredeljujejo kot "mednarodno gibanje, ki uporablja nenasilno državljansko nepokorščino za poskus zaustavitve množičnega izumrtja in minimiziranja tveganja za družbeni kolaps".

Coleman je bil star 11 let, ko je izšel odmevni film Nanny McPhee – čudežna varuška, v katerem je igral tudi Colin Firth. Raphael in še nekaj drugih igralcev iz takratne mlade igralske zasedbe so bili nominirani za nagrado Young Artist Award, ki so jo v preteklosti prejeli tudi Leonardo DiCaprio, Regina King in Mila Kunis.