Umrl 26-letni Youtuber Lloyd Cafe Cadena

Lloyd Cafe Cadena je imel izjemno bazo oboževalcev, ki ne morejo verjeti, da so izgubili idola, ki je na platformi YouTube delil zanimive vsebine. Javnosti je žalostno novico sporočila njegova družina, ki se mu je poklonila z objavo na omrežju Facebook. Razloga za njegovo smrt niso razkrili.''S težkim srcem in veliko žalostjo sporočamo, da se je poslovil nas ljubi brat Lloyd Cafe Cadena. Želimo, da vsem ostane v spominu zaradi njegove radosti in smeha, ki ga je delil z mnogimi po svetu. Družina prosi za molitev, spoštovanje in zasebnost v teh težkih časih,''so zapisali.