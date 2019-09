Umrl 75-letni pevec glasbene skupine The Cars

Glasbenik Ric Ocasek je v 76. letu starosti umrl v svojem newyorškem stanovanju, kjer so ga našli policisti. Pokojni pevec je skupaj s svojo glasbeno skupino The Cars kraljeval na vrhu glasbenih lestvic konec 70. in v 80. letih. Med najbolj prepoznavnimi pesmimi so: Just What I Needed, Shake It Up, Good Times Rollin Drive. Glasbeniki imajo po vsem svetu še vedno ogromno oboževalcev, zato so jih leta 2018 v ZDA prepoznali kot pomemben del rock glasbe in njihovo ustvarjanje vključili v Dvorano slavnih rock'n'rolla (Rock and Roll Hall of Fame).

Oboževalci in glasbeniki so se že poklonili pokojnemu pevcu na družbenih omrežjih. Glasbenik A. C. Newman je na Twitterju napisal: "Nikoli ne bom pozabil prvega izdanega albuma skupine The Cars. Imel je velik vpliv name in ohranil ga bom v lepem spominu."

Glasbenikovo pravo ime je sicer Richard Theodore Otcasek, vzgojen pa je bil v Baltimoru. Glasba ga je začela zanimati, ko je zapustil univerzo konec 60. let, leta 1965 je spoznal tudi Benjamina Orra, s katerim sta sodelovala v skupini The Cars. Sprva so leta 1970 skupaj s kitaristom Elliotom Swingom ustanovili glasbeno zasedbo, ki se je imenovala Cap'n Swing. Preden so se preimenovali v The Cars, so k sodelovanju povabili tudi klaviaturista Grega Hawkesa in bobnarja Davida Robinsona. Istoimenski album je izšel leta 1978 in dosegel 18. mesto Billboardove lestvice.

Čeprav so se leta 1988 razšli, pokojni Ric ni obupal, zato je začel graditi samostojno kariero. Vse skupaj je posnel sedem samostojnih albumov in sodeloval z glasbeniki Bad Brains, Guides by Voices in Weezer. Znova so se člani skupine združili leta 2011 in izdali album Move Like This.