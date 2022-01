Umrl Aki Rahimovski, pevec skupine Parni valjak

Legendarni pevec hrvaške rockovske skupine Parni valjak je leta 2020 pri 64 tretjič postal očka. S 37-letno Slovenko Barbaro Vesel sta se razveselila hčerke. To je bil že tretji otrok Akija Rahimovskega, ki je bil dvakrat poročen. V prvem zakonu se mu je rodil sin Kristijan, ki je šel za očetovimi stopinjami in se prav tako ukvarja z glasbo. Drugi zakon s skrivnostno Ingrid je trajal približno štiri desetletja in še do pred nekaj leti se je v medijih pisalo, da sta srečna. Z Ingrid se sicer nikoli ni pojavljal v javnosti, imata pa hčerko Dino.