Umrl ameriški raper Biz Markie

Po daljšem boju z diabetesom je v 58. letu starosti umrl priljubljen ameriški raper in DJ Biz Markie . 57-letnik je vrhunec slave doživel leta 1989, ko je njegov hit z naslovom Just a Friend zasedel 9. mesto na Billboardovi lestvici, njegov videospot pa je bil nominiran za glasbeno nagrado MTV za najboljši videospot.

Žalostno novico je za ameriški časopis potrdila njegova menedžerka Jenni Izumi , ki je dejala, da je raper umrl v bolnišnici v Baltimoru, obkrožen z družino. "Hvaležni smo za vsa pozitivna sporočila, ki smo jih prejeli v tem težkem času. Biz je ustvaril zapuščino, ki jo bodo njegovi kolegi in oboževalci vedno slavili," je še povedala. Uradni vzrok smrti sicer še ni znan, se je pa Markie že več let boril z diabetesom tipa 2, aprila lani pa je bil zaradi zapletov, povezanih z boleznijo, celo hospitaliziran. V intervjuju za ABC News je leta 2014 glede bolezni dejal, da se zaveda, da mora spremeniti svoj način življenja, če želi živeti.

Biz Markie je bil zaradi svojega živahnega in zanimivega glasbenega sloga znan kot princ in klovn hip hopa, poleg rapanja, beatboksinga in spretnega sestavljanja rim pa se je preizkusil tudi v filmu in na televiziji. Med drugim se je pojavil v drugem delu uspešnice Možje v črnem.

Raperju so se s sporočili na družbenih omrežjih poklonili že številni kolegi, med drugim je televizijski voditelj Tamron Hall napisal: "Počivaj v miru. Zelo te bomo pogrešali! Nisi bil zgolj prijatelj, bil si inspiracija." Svojo globoko žalost je izrazil tudi Markiejev brat, raper Diamond Shell, ki je napisal, da ga bo neizmerno pogrešal.