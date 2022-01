Umrl André Leon Talley, nekdanji kreativni direktor Vogua

V 74. letu starosti je umrl André Leon Talley, kreativni direktor in nekoč tudi glavni urednik Vogua, ki je veljal za modno ikono. Na TV-ekranih pa smo ga lahko pred leti spremljali tudi kot sodnika v priljubljeni modni resničnostni oddaji Ameriški top model.

icon-expand André Leon Talley je bil star 73 let. FOTO: Profimedia

André Leon Talley, ki je leta 1988 postal prvi afroameriški kreativni direktor revije Vogue, je umrl v bolnišnici White Plains v New Yorku zaradi neznane bolezni, poroča ameriški portal TMZ. Talley se je modni reviji Vogue pridružil leta 1983 kot direktor modnih novic. Hitro je postal desna roka kreativne direktorice in glavne urednice Anne Wintour, na tem položaju pa je deloval med letoma 1987 in 1995. Leta 1995 je zapustil Vogue in se preselil v Pariz, kjer se je vrnil k reviji W Magazine, pri kateri je pred tem delal že več let. Leta 1998 se je znova pridružil reviji Vogue, in sicer za polni delovni čas, kot glavni urednik, ter pisal mesečno kolumno Style Fax. V tej vlogi je ostal do leta 2013, ko je Voguu dokončno pomahal v slovo.

André Leon Talley, ki je bil dolga leta tesen Annin sodelavec, se je o vplivni Britanki razgovoril v svoji knjigi spominov, The Chiffon Trenches: A Memoir iz leta 2020. Takrat je o njej tudi dejal, da je "nesposobna človeške prijaznosti" in da ga je iz službe pri Voguu vrgla, ker je "prestar, predebel in nekul". Naj omenimo, da je Anna sicer znana po svoji hladnosti, nedostopnosti in včasih tudi krutosti. Knjiga med drugim opisuje Talleyjev neverjeten vzpon od fanta na verandi babičine hiše v Durhamu v Severni Karolini do njegovega preboja v tako zaželene in težko dostopne prve vrste največjih modnih dogodkov.

icon-expand André Leon Talley (prvi z leve) v oddaji Ameriški top model FOTO: Profimedia