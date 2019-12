Umrl Andrew Dunbar, igralec iz serije Igra prestolov

V javnosti je odjeknila pretresljiva vest, da je v svojih 30 umrl igralec Andrew Dunbar , ki smo ga med drugim lahko videli tudi v uspešnici Igra prestolov. Dunbar je umrl na božično noč v svojem domu, razlog smrti pa zaenkrat še ni znan. Na družbenih omrežjih so se odzvali njegovi prijatelji in nekdanji sodelavci, ki so izrazili svoje sožalje ob izgubi ''ljubljenega prijatelja in sodelavca'' ter povedali, da je ta svet zapustila''čudovita duša.''

Igralec Andy McClay, ki je pokojnika spoznal na snemalnem setu serijeIgra prestolov, je ob pretresljivi novici izrazil svojo nejevero z besedami: ''To ni smiselno. Bil je pristna oseba ter nadarjen, prijazen in pošten človek z ogromnim srcem. V njegovi družbi je bilo vedno zabavno.''

Na Instagramu se je oglasil tudi Graham Smith, eden od pokojnikovih prijateljev, ki je objavil njegovo fotografijo in zapisal:''Najprej nisem želel objaviti ničesar, zdaj pa vidim, koliko ljudi žaluje za dobrim prijateljem Andrewom Dunbarjem, ki je umrl na božično noč. Za vse nas je dobro in zdravo, če delimo svoje spomine nanj in se zavedamo, da v žalovanju nismo sami. Jaz sem našel tolažbo v zapisih, ki so jih o njem delili drugi ljudje. Mene je nasmejal, spravil v dobro voljo in prisilil k razmišljanju. Bil je oseba, ki si jo moral imeti prekleto rad. Videla sva se pred približno tednom dni in se ob njegovem odhodu objela. Hvaležen se za ta objem in hvaležen sem, ker sem ga poznal. Žal mi je vseh, ki žalujejo za njim in tudi vseh, ki ga niso spoznali. Bil je resnično dober človek. Pazite nase in na druge. Če potrebujete pomoč, jo poiščite. Pogovorite se z nekom. Niste sami.''