Umrl avstrijski igralec Johannes Krisch

Umrl je Johannes Krisch. Zvezdnik, ki je veljal za enega ključnih avstrijskih igralcev, je v 60. letu starosti umrl v bolnišnici na Dunaju. Novico o njegovi smrti so avstrijski tiskovni agenciji APA sporočili iz gledališča Theater in der Josefstadt, katerega član je bil dolga leta.

Umrl je avstrijski igralec Johannes Krisch. FOTO: Profimedia

Leta 1966 na Dunaju rojeni Krisch se je najprej izučil za mizarja. V gledališču je prvič vzbudil pozornost v dunajskem Ensembletheater. Leta 1989 ga je nemški gledališki režiser Claus Peymann, ki je tedaj vodil gledališče, povabil v Burgtheater. Pozneje je postal član Theater in der Josefstadt. Krisch je sodil med igralce, katerih karizma je na odru izžarevala z enako močjo kot na filmskem platnu. Blestel je v filmu Povračilo režiserja Götza Spielmanna iz leta 2008 ter v epski drami Märzengrund režiserja Adriana Goigingerja iz leta 2022. V filmu Kottan ermittelt: Rien ne va plus režiserja Petra Patzaka iz leta 2010 je zaigral v vlogi Paula Schremserja, zaigral je tudi v filmski priredbi romana Roberta Seethalerja Der Trafikant v režiji Nikolausa Leytnerja ter v filmu Wald režiserke Elisabeth Scharang.

Johannes Krisch v filmu Povračilo. FOTO: Profimedia

Uspehe je žel tudi na televiziji. Zaigral je v priljubljeni seriji Braunschlag ter redno gostoval v serijah, kot sta Tatort in Die Toten vom Bodensee, pa tudi v koprodukcijah Vienna Blood in Freud. Preizkusil se je kot pevec in leta 2003 izdal svoj prvenec, album Mirrors, posvečen Louju Reedu. Žirija festivala Diagonale mu je leta 2017 podelila veliko nagrado za igro. "Krisch raziskuje meje svoje umetnosti in jih je pripravljen prestopiti – z ljubeznijo, strastjo in širokim naborom igralskih veščin," so zapisali v obrazložitvi in še: "Ne zadovolji se z udobjem znanega terena, temveč se z izbiro vlog podaja v temne kotičke."

Igralec v filmu The Tobacconist. FOTO: Profimedia