Umrl avstrijski pianist Alfred Brendel

Alfred Brendel je slovel kot skromen, zadržan in izjemno samokritičen človek. Ob prihodu na oder ali odhodu z njega se je na svojih vedno razprodanih recitalih le na kratko in hitro priklonil. Časnik Guardian je nekoč zapisal, da ni bil nikoli "za ognjemete in teatralno predstavo" .

Klavir je začel igrati pri šestih letih in po 16. letu starosti ni bil deležen veliko formalne izobrazbe. Najbolj znan je bil po izvedbah del velikih evropskih skladateljev, kot so Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms in Liszt.

Pianist z avstrijskim državljanstvom se je rodil leta 1931 v Wiesenbergu na severnem Moravskem, ki danes pripada Češki. Otroštvo je preživel na potovanjih po Jugoslaviji in Avstriji. Po drugi svetovni vojni se je družina preselila v Gradec, kjer je študiral na mestnem konservatoriju.

S koncertnih odrov se je poslovil decembra 2008 na Dunaju. Ko so ga tedaj vprašali, kaj bo najbolj pogrešal, je odgovoril - adrenalin. A pogrešal bo tudi javnost, je dodal, "kljub vsemu tistemu nadležnemu kašljanju ter mobilnim telefonom in slušnim aparatom, ki so se oglašali".

Londonska Kraljeva filharmonična družba ga je ob smrti na družbenem omrežju X označila za glasbenega velikana z najnežnejšim dotikom. "Njegovi nastopi se bodo vtisnili v spomin; njegovi posnetki bodo navdih za prihodnje generacije," so zapisali.