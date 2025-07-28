Umrl avstrijski slikar Herbert Brandl

Za Reinischa , ki ga je z Herbertom Brandlom povezovalo več desetletij trajajoče prijateljstvo in ki je njegova dela vrsto let razstavljal v Gradcu in Salzburgu, je bila umetnikova smrt presenečenje. Še pred nekaj dnevi se je namreč po telefonu pogovarjal z njim. Brandl je bil tedaj poln ustvarjalne energije in je načrtoval razstavo.

Brandlovo ustvarjanje zaznamujejo ogromne gorske panorame, pastozne eksplozije barv in mračne meditacije o smrti. Njegovo ustvarjanje je bilo med drugim leta 2012 obširno predstavljeno v razstavišču Bank Austria Kunstforum na Dunaju, kjer je razstavil 80 del. Istega leta so mu obsežno razstavo posvetili v Kunsthalle Emden v nemškem Emdnu. Nazadnje se je leta 2020 predstavil z razstavama v razstavišču Kunsthaus v Gradcu in Belvedere 21 na Dunaju, piše APA.

Leta 2010 je pod naslovom Gore in krajine, Monotipije 2009-2010 v dunajski Albertini razstavil kar 300 grafik, nastalih v samo dveh letih. "Sem opazovalec gora, ne pa gornik," je takrat povedal Brandl, ki je vedno znova odhajal v naravo. Kot je pojasnil, so ga zanimali svetloba, veter, megla, skale in gozd, pri čemer pa narave ni želel slikati na način, kot so jo slikali impresionisti.

Brandl se je rodil 17. januarja 1959 v Gradcu in od leta 1978 študiral na Visoki šoli za uporabno umetnost na Dunaju, med drugim pri Petru Weiblu. Kot je nekoč povedal v pogovoru za agencijo APA, se je v začetku 80. let minulega stoletja veliko spremenilo. Do tedaj ni bilo skoraj nobenega zanimanja in za mlajše je bilo zelo težko. Nato pa je v galerijskem svetu prišlo do preobrata. Tako je skupaj z drugimi iz gibanja Novi divjaki, kot so Hubert Schmalix, Erwin Bohatsch in Hubert Scheibl, kmalu pritegnil mednarodno pozornost.

Na lestvici 100 najuspešnejših domačih umetnikov revije Trend se je leta 2018 znašel na petem mestu za Valie Export, Heimom Zobernigom, Erwinom Wurmom in Günterjem Brusom. Tako kot prvi trije je tudi Brandl razstavljal v avstrijskem paviljonu na beneškem umetnostnem bienalu, kjer je leta 2007 predstavil eno od 15 na prostem ustvarjenih del, še piše omenjena agencija.