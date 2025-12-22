Umrl avtor ene največjih božičnih uspešnic

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni Chris. Zjutraj je po kratkotrajni bolezni mirno umrl v bolnišnici v krogu družine," je +prek tiskovnega predstavnika sporočila žena pokojnega glasbenika. Rea, ki se je rodil leta 1951 v Middlesbroughu, je v svoji dolgi karieri posnel 25 studijskih albumov, od katerih sta dva dosegla vrh britanskih lestvic: The Road to Hell leta 1989 in Auberge leta 1991.
Že pred tem je v poznih sedemdesetih in osemdesetih letih dosegel uspeh s skladbami, kot sta Fool (If You Think It's Over) in Let's Dance, znan pa je bil tudi po priljubljeni božični uspešnici Driving Home for Christmas iz leta 1986. Rea je bil v letih 1988, 1989 in 1990 tudi nominiran za nagrado Brit Award za najboljšega britanskega samostojnega glasbenega izvajalca.
Njegovo delo je občasno zaznamoval tudi boj z resnimi zdravstvenimi težavami. Rea je namreč že leta 1994 zbolel za rakom trebušne slinavke, ki so mu jo nato v okviru operacije odstranili skupaj z žolčnikom in delom jeter. Kasneje so mu diagnosticirali tudi sladkorno bolezen tipa 1.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.