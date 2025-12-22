Naslovnica
Umrl avtor ene največjih božičnih uspešnic

London, 22. 12. 2025 16.20 pred 36 minutami 1 min branja 8

Avtor:
R. M. STA
Chris Rea v Zagrebu - 4

Umrl je britanski glasbenik Chris Rea, je danes po poročanju britanskega BBC sporočila njegova družina. Umrl je v bolnišnici po kratkotrajni bolezni, star je bil 74 let. Bil je uspešen pevec in kitarist, med drugim je bil znan tudi kot avtor božične uspešnice Driving Home for Christmas.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni Chris. Zjutraj je po kratkotrajni bolezni mirno umrl v bolnišnici v krogu družine," je +prek tiskovnega predstavnika sporočila žena pokojnega glasbenika. Rea, ki se je rodil leta 1951 v Middlesbroughu, je v svoji dolgi karieri posnel 25 studijskih albumov, od katerih sta dva dosegla vrh britanskih lestvic: The Road to Hell leta 1989 in Auberge leta 1991.

Chris Rea
Chris Rea
FOTO: Miro Majcen

Že pred tem je v poznih sedemdesetih in osemdesetih letih dosegel uspeh s skladbami, kot sta Fool (If You Think It's Over) in Let's Dance, znan pa je bil tudi po priljubljeni božični uspešnici Driving Home for Christmas iz leta 1986. Rea je bil v letih 1988, 1989 in 1990 tudi nominiran za nagrado Brit Award za najboljšega britanskega samostojnega glasbenega izvajalca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegovo delo je občasno zaznamoval tudi boj z resnimi zdravstvenimi težavami. Rea je namreč že leta 1994 zbolel za rakom trebušne slinavke, ki so mu jo nato v okviru operacije odstranili skupaj z žolčnikom in delom jeter. Kasneje so mu diagnosticirali tudi sladkorno bolezen tipa 1.

Chris Rea driving home for christmas božič

Umrl igralec James Ransone

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manucao
22. 12. 2025 16.51
Bil je hkrati posebnež a tudi skromen. Njegova muzika je nekako za vse generacije, lepe melodije, hripav glas in dobre solo izvedbe. Legenda bo tudi tam gor še naprej ustvarjala. Zbogom.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
22. 12. 2025 16.51
O jej ..
Odgovori
+2
2 0
Tadi 1973
22. 12. 2025 16.45
Pri meni bodo tvoje plate še dolgo igrale! Zbogom, legenda!!!
Odgovori
+10
10 0
juventina10
22. 12. 2025 16.40
še edne iz zlate dobe 70 in 80 let odlične glasbe.počasi se naši idoli poslavljajo,hvala za lepe pesmi,on teh beach in josephine.
Odgovori
+8
8 0
Badum Badum
22. 12. 2025 16.37
Legenda
Odgovori
+10
10 0
Grande cojones
22. 12. 2025 16.35
Tokrat pa ni prispel domov za Božič. Chris hvala za lepe pesmi in se vidimo....
Odgovori
+9
9 0
JackRussell
22. 12. 2025 16.28
R.I.P
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
