Umrl avtor ene največjih božičnih uspešnic

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni Chris. Zjutraj je po kratkotrajni bolezni mirno umrl v bolnišnici v krogu družine," je +prek tiskovnega predstavnika sporočila žena pokojnega glasbenika. Rea, ki se je rodil leta 1951 v Middlesbroughu, je v svoji dolgi karieri posnel 25 studijskih albumov, od katerih sta dva dosegla vrh britanskih lestvic: The Road to Hell leta 1989 in Auberge leta 1991.

Chris Rea FOTO: Miro Majcen

Že pred tem je v poznih sedemdesetih in osemdesetih letih dosegel uspeh s skladbami, kot sta Fool (If You Think It's Over) in Let's Dance, znan pa je bil tudi po priljubljeni božični uspešnici Driving Home for Christmas iz leta 1986. Rea je bil v letih 1988, 1989 in 1990 tudi nominiran za nagrado Brit Award za najboljšega britanskega samostojnega glasbenega izvajalca.

