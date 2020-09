Umrl avtor knjižne uspešnice 'A veš, koliko te imam rad?'

Sam McBratneyje umrl 18. septembra in za seboj pustil 56-letno ženo Maralyn, njune tri otroke in šest vnukov. Novico o njegovi smrti je sporočila njegova založniška hiša Walker Books. Sam je sprva poučeval v srednji in osnovni šoli, a se je poklicu učitelja kmalu odpovedal in se posvetil le pisanju. Napisal je več kot 50 knjig za otroke in mladino, njegovo najbolj znano delo pa jeA veš, koliko te imam rad?, v katerem nastopata zajček Rjavček in zajec Rjavec, ki si prizadevata izraziti ljubezen. Lani je minilo 25 let od izida knjige.

Prva knjiga, ki se lahko pohvali s čudovitimi akvarelnimi ilustracijami Anite Jeram, je bila objavljena leta 1994. Doslej je bila prevedena v več kot 57 jezikov in prodana v več kot 43 milijonih izvodov po svetu. V založniški hiši so dejali, da je Samov stavek "Rad te imam do Lune in nazaj" dobil ikoničen status, medtem ko je bila knjiga navdih za animirano TV-oddajo, gledališko igro in igrače. Toda za McBratneyja je bila knjiga le "lahkotna majhna zgodba, namenjena velikemu in majhnemu, da uživata v tem, da sta skupaj".