Umrl avtor risanke Spuži Kvadratnik

Zaradi amiotrofične lateralne skleroze oziroma ALS-ja je umrl morski biolog in animator Stephen Hillenburg, najbolj poznan kot avtor priljubljene risanke Spuži Kvadratnik. Režiser, animator, pisatelj in producent je bil star 57 let.

Stephen Hillenburg in Spuži Kvadratnik. FOTO: Profimedia Lani so morskemu biologu, režiserju, animatorju, pisatelju in avtorju risanke Spuži Kvadratnik, Stephenu Hillenburgu postavili diagnozo amiotrofične lateralne skleroze oziroma ALS. Ker bolezen še ni ozdravljiva, je Stephen po letu dni izgubil bitko s to grdo boleznijo. "Z žalostjo vam sporočamo, da je umrl Stephen Hillenburg, avtor risanke Spuži Kvadratnik. S tišino bomo počastili njegovo življenje in delo," so zapisali pri televizijski mreži Nickeloden. Stephen je najprej predaval morsko biologijo v Kaliforniji. Kariero animacije pa je začel leta 1992 na CalArts, ko je začel razvijati risanko o Spužiju. Leta 1999 je prišla risanka na male zaslone in ima 12 sezon s 242 epizodami, dva televizijska filma ter dva celovečerna animirana filma. Avtor je za svoje delo dobil tudi emmyja ter številne druge nagrade.