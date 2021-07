Umrl avtor spornih karikatur o preroku Mohamedu

Po dolgotrajni bolezni je umrl karikaturist Kurt Westergaard , ki je od začetka 80. let prejšnjega stoletja risal za konservativni časopis Jyllands-Posten . V njem je leta 2005 upodobil preroka Mohameda z bombo v turbanu in s tem sprožil val ogorčenja ter nasilne proteste.

Slavna karikatura je bila ena izmed dvanajstih, objavljenih v časopisu, ki je kritizirala islam in poudarjala pomen samocenzure. Upodobitev preroka Mohameda v islamu namreč velja za tabu in je za nekatere muslimane žaljiva.

Westergaard je po objavi spornega dela prejel številne smrtne grožnje, bil je tudi tarča poskusov atentata. Najprej se je skril na varno, nato pa se je odločil, da bo živel v dobro zaščiteni hiši v danskem mestu Aarhus. Leta 2010 je od nemške kanclerke Angele Merkel prejel nagrado za svobodo govora.

Karikature so na Danskem sprožile proteste, vlada pa je prejemala pritožbe veleposlanikov iz številnih muslimanskih držav. Jeza je dosegla višek v protestih v državah z večinsko muslimansko pripadnostjo leta 2006, ko so bila napadena danska veleposlaništva. Napadi na karikaturiste so se nadaljevali, leta 2015 je bilo v napadu na francosko satirično revijo Charlie Hebdo ubitih 12 ljudi.

Danska obveščevalna služba je leta 2008 aretirala tri ljudi, ki so bili obtoženi načrtovanja umora Kurta. Dve leti kasneje je policija v njegovi hiši ujela 28-letnega Somalca, oboroženega z nožem. Mohamed Geele je bil obsojen zaradi poskusa umora in terorizma ter leta 2011 zaprt za devet let.

Kurt je moral zaradi številnih napadov v poznih letih življenja s telesnim stražarjem živeti na skrivnih naslovih. Kljub temu svoje provokativne karikature ni obžaloval, je povedal leta 2008 za agencijo Reuters. Dejal je, da je sprožila "pomembno" razpravo o položaju islama v zahodnih državah s sekularnimi vrednotami. "Ponovno bi storil enako, ker je kriza karikatur na nek način katalizator, ki krepi prilagajanje islama. Razpravljamo o dveh kulturah, o obeh religijah kot še nikoli prej in to je pomembno."