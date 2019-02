Umrl avtor uspešnice It´s My Life

Pri starosti 64 let se je poslovil Mark Hollis, član nekdanje britanske zasedbe Talk Talk, ki je bila najbolj znana po izredno uspešni pesmi It's My Life ter Such a Shame. Novico o glasbenikovi smrti je javil Anthony Costello, bratranec Hollisove žene: "RIP Mark Hollis. Bil je čudovit soprog in oče. Izjemen in načelen človek. Iz glasbene industrije se je umaknil pred 20 leti, a za vedno ostal glasbena ikona." Vzrok smrti še ni znan.