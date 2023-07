Umrl avtor uspešnice Nočni vlak v Lizbono

Novico o njegovi smrti so sporočili iz založbe Hanser Verlag, v sporočilu pa so zapisali, da je pisatelj umrl 27. junija v Berlinu, kjer je nazadnje živel.

Bieri, ki se je rodil v Bernu, je kot Pascal Mercier objavil pet romanov. Zadnji z naslovom Gewicht der Worte (Teža besed) je izšel leta 2020. Njegovo literarno delo se je pogosto prepletalo z filozofskim. Napisal je številne filozofske knjige, nazadnje Eine Art zu leben: Über die Vielfalt menschlicher Würde (Način življenja: O raznolikosti človeškega dostojanstva) leta 2013.

"Izgubili smo velikega misleca in pisatelja," je zapisal založnik Jo Lendle. "Peter Bieri je v svojem imenu in pod psevdonimom vse življenje dokazoval, kako se misli in zgodbe medsebojno navdihujejo: Filozof se je učil od pripovedovalca in obratno, njegovi romani oživljajo velika vprašanja človeštva. Njegove knjige ostajajo, za kar smo mu hvaležni," je dodal.