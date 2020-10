Umrl basist Paul Matters, ki je bil kratek čas član skupine AC/DC

Paul Matters , ki se ga nekateri spominjajo kot člana skupine AC/DC med snemanjem albuma High Voltage leta 1975, je umrl. Njegov prijatelj Rod Wescombe je na Facebooku sporočil žalostno vest: "Šokiran in žalosten sem, ko slišim, da je Paul Matters umrl. Paula sem prvič srečal leta 1973, ko je igral bas kitaro v Armageddonu na koncertu v Hamiltonu. Ko sem živel v Torontu, je bil povabljen na našo hišno zabavo, kjer se je zelo zabaval. Konec leta 1975, ko je zapustil skupino AC/DC, sva skupaj igrala v skupini Miss Australian Band na koncertu na trajektu ob jezeru Macquarie."

V nadaljevanju je zapisal še nekaj spominov na pokojnega prijatelja. "Spomnim se, da me je vedno lahko nasmejal, ko je bil tako razpoložen. Po odhodu iz Novega Južnega Walesa sva izgubila stike, kot se to pogosto zgodi. Po poročanju drugih je v zadnjih letih živel samotno, njegov življenjski slog v mladosti pa ga je vodil do slabega zdravja. Pogrešali ga bomo vsi, ki smo ga poznali."