Umrl Benjamin Keough, 27-letni vnuk Elvisa Presleyja

Roger Widynowski, menedžer Lise Marie Presley , je potrdil smrt pevkinega 27-letnega sina Benjamina Keougha za portal USA Today: "Lisa je popolnoma zlomljena in neutolažljiva, a poskuša ostajati močna za 11-letna dvojčka in starejšo hčerko Riley. Oboževala je tega fanta. Bil je ljubezen njenega življenja."

Oče pokojnega Benjamina je pevec Danny Keough, tudi Riley, pokojnikova sestra, je glasbenica.

Po poročanju portalaTMZ naj bi si Benjamin sodil sam v skupnem domu v Calabasasu.

Lisa Marie je bila z Benjaminom v zelo tesnem odnosu. Leta 2012 sta na Twitterjurazkrila, da sta si za materinski dan omislila enako tetovažo – keltski znak za večnost.

Mama pokojnika je pred leti povedala, da je veliko ljudi šokiranih nad Benjaminovo podobnostjo pokojnemu dedku, legendi Elvisu Presleyju. "Na koncertu v Nashvillu je vse šokiralo, kako zelo podoben je mojemu očetu. Vsi so se obračali in ga gledali, vsakič ko je šel mimo. Grabili so ga in se fotografirali z njim, ker mu je res nenavadno podoben. Včasih še mene preplavi srh zaradi podobnosti med njima,"je povedala pred leti Lisa Marie.

Ko so jo leta 2013 vprašali, če bo tudi Benjamin zaplaval v glasbene vode, je rekla, da mu bo pustila, da se sam odloči, kaj želi delati v svojem življenju in da ga v glasbo ne bo silila.