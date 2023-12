Umrl Bill Granger, boter avokadovega toasta

Kuharski svet se je poslovil od botra avokadovega toasta. Umrl je znani avstralski kuhar Bill Granger, kuhar samouk iz Melbourna, ki je postal svetovno znan lastnik restavracij in pisatelj kuharskih knjig. Umrl je v londonski bolnišnici na božični dan, star 54 let, z ženo in tremi hčerkami ob sebi. Vzrok smrti družina medijem ni razkrila.

"Spominjali se ga bomo kot kralja zajtrka, saj je iz nezahtevne hrane naredil nekaj posebnega, polnega sonca," so se na spletu vsula sporočila njegovih prijateljev in oboževalcev. "Vsi ga bodo zelo pogrešali." Znane osebnosti, med njimi avstralski igralec Hugh Jackman, nekdanji sodnik Masterchef Australia Matt Preston in kulinarična legenda Jamie Oliver, so bili med tistimi, ki so se zvezdniku poklonili kot prijaznemu, živahnemu in očarljivemu moškemu.

"Bil je najlepši človek in veselje, ki nam ga je dal bodisi s svojo hrano, knjigami, prostori, ki jih je uredil za nas, bodisi osebno, je izhajalo iz prijaznosti in radodarnosti ter čiste, sijoče razkošnosti samega sebe," je na Instagramu zapisala avtorica in televizijska kuharica Nigella Lawson.

Granger je svojo kariero začel leta 1993, potem ko je opustil umetniško šolo, da bi odprl svojo prvo restavracijo v Sydneyju, ko je bil star komaj 23 let. Kavarna Bills je postala znana po preprostih jedeh, kot so avokadov toast, ricotta palačinke z maslom iz satja in vrhunska kava.

V svoji 30-letni karieri je Granger izdal 14 kuharskih knjig, posnel več televizijskih kuharskih oddaj, odprl več kot ducat restavracij po vsem svetu in osvojil legije oboževalcev. Njegov vpliv je bil tolikšen, da je Granger januarja prejel medaljo reda Avstralije, eno največjih državnih odlikovanj, za njegov prispevek k turizmu in gostinstvu.