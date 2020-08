Umrl bobnar glasbene skupine Quiet Riot

"Aprila 2019 so mu diagnosticirali četrto stopnjo raka trebušne slinavke in mu povedali, da mu je ostalo šest mesecev življenja. Z rakom se je sicer pogumno boril že 16-mesecev, nastopal je vse do zadnjega trenutka,"so zapisali v izjavi o smrti glasbenika Frankieja Banalija."Standardna kemoterapija ni imela več učinka. Niz možganskih kapi je onemogočil nadaljevanje kliničnega zdravljenja. Na koncu je 20. avgusta umrl v Los Angelesu."