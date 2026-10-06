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Tuja scena

Umrl britanski avtor uspešnic Jeffrey Archer

London, 06. 10. 2026 11.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Jeffrey Archer

V 87. letu starosti je umrl britanski avtor uspešnic Jeffrey Archer. Kot je sporočila njegova založba HarperCollins, je Archer "nenadoma in mirno umrl doma med pisanjem". Archer je po svetu prodal milijone knjig. 6. oktobra bi moral iziti tudi njegov zadnji roman Adam in Eve (Adam in Eva).

Po poročanju BBC-ja, so bila dela Jeffreyja Archerja prodana v več kot 300 milijonih izvodov. Pri HarperCollins so ga opisali kot mojstrskega pripovedovalca zgodb, ki so mu njegovi bralci in bralke pomenili vse.

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Zaslovel je že pri 34 letih s svojim prvim romanom Not a Penny More, Not a Penny Less (1976). Njegova naslednja knjiga Kane in Abel (1979), ki je dostopna tudi v slovenskem prevodu, je postala svetovna uspešnica. Epopeja o dveh moških, rojenih istega dne, je bila prodana v več kot 100 milijonov izvodov, prevedena je bila v 42 jezikov in izdana v več kot 100 državah. Od tedaj je svoje bralce navduševal z napetimi romani, ki se pogosto dogajajo v svetu politike ali financ.

Rodil se je aprila 1940 v Londonu in odraščal v Somersetu. Sprva se je posvetil politični karieri. Pri 29. letih je postal eden najmlajših konservativnih poslancev, vendar je moral pet let kasneje zaradi napačne finančne naložbe odstopiti s poslanskega mesta. Svoj prvi roman je napisal, da bi se izognil stečaju.

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Nato se je ponovno vrnil v politiko. Leta 1985 ga je tedanja predsednica vlade Margaret Thatcher imenovala za podpredsednika Konservativne stranke. Že leto kasneje je moral odstopiti, ker so mu očitali, da je plačal prostitutko. Vložil je tožbo proti tabloidu Daily Star, ki jo je tudi dobil. Leta 2000 je kandidiral za župana Londona.

Leta 2001 je bil zaradi oviranja sodnega postopka obsojen na štiri leta zapora, od katerih je prestal dve. V tem času je izdal knjigo A Prison Diary, svoj zaporniški dnevnik. Archer je bil član britanske zgornjega doma do leta 2024.

Archer je vsak dan disciplinirano osem ur na roko. Pri skoraj 80 letih je začel novo serijo, sago Warwick, o vzponu policista, ki se sooča s spletkami in prevaranti. V slovenščini so dostopni še njegovi romani Ko bo čas dozorel: prvi del kronike družine Clifton, Prvi med enakimi in Izgubljena hči.

Razlagalnik

Margaret Thatcher, znana tudi pod vzdevkom 'železna lady', je bila britanska političarka, ki je med letoma 1979 in 1990 opravljala funkcijo predsednice vlade Združenega kraljestva. Bila je prva ženska na tem položaju in hkrati predsednica vlade z najdaljšim neprekinjenim mandatom v 20. stoletju. Njena politika, imenovana 'thačerizem', je temeljila na deregulaciji, privatizaciji državnih podjetij, zmanjševanju moči sindikatov in spodbujanju prostega trga, kar je korenito spremenilo britansko gospodarstvo in družbo.

Britanski zgornji dom, uradno imenovan 'House of Lords' (Dom lordov), je drugi dom parlamenta Združenega kraljestva. Za razliko od spodnjega doma, kjer so člani izvoljeni na volitvah, so člani zgornjega doma imenovani. Sestavljajo ga doživljenjski vrstniki (life peers), nekateri dedni plemiči in škofje Anglikanske cerkve. Njegova glavna vloga je pregledovanje in dopolnjevanje zakonodaje, ki jo predlaga spodnji dom, ter delovanje kot forum za razprave o pomembnih nacionalnih vprašanjih. Člani zgornjega doma imajo pomembno vlogo pri nadzoru vlade, vendar nimajo moči za blokiranje proračunskih zakonov.

Konservativna stranka v Združenem kraljestvu je ena od dveh glavnih političnih sil v državi. Ideološko se zavzema za konservativne vrednote, kar vključuje podporo svobodnemu trgu, ohranjanje tradicije, poudarek na nacionalni suverenosti in zagotavljanje močne obrambe. Člani te stranke se pogosto imenujejo 'torijci' (Tories), kar je zgodovinski izraz, ki izvira iz 17. stoletja. Stranka se tradicionalno zavzema za zmerno obdavčitev, individualno odgovornost in zmanjšanje vloge države v vsakdanjem življenju državljanov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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