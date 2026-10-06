Umrl britanski avtor uspešnic Jeffrey Archer

Po poročanju BBC-ja, so bila dela Jeffreyja Archerja prodana v več kot 300 milijonih izvodov. Pri HarperCollins so ga opisali kot mojstrskega pripovedovalca zgodb, ki so mu njegovi bralci in bralke pomenili vse.

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Zaslovel je že pri 34 letih s svojim prvim romanom Not a Penny More, Not a Penny Less (1976). Njegova naslednja knjiga Kane in Abel (1979), ki je dostopna tudi v slovenskem prevodu, je postala svetovna uspešnica. Epopeja o dveh moških, rojenih istega dne, je bila prodana v več kot 100 milijonov izvodov, prevedena je bila v 42 jezikov in izdana v več kot 100 državah. Od tedaj je svoje bralce navduševal z napetimi romani, ki se pogosto dogajajo v svetu politike ali financ. Rodil se je aprila 1940 v Londonu in odraščal v Somersetu. Sprva se je posvetil politični karieri. Pri 29. letih je postal eden najmlajših konservativnih poslancev, vendar je moral pet let kasneje zaradi napačne finančne naložbe odstopiti s poslanskega mesta. Svoj prvi roman je napisal, da bi se izognil stečaju.

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Nato se je ponovno vrnil v politiko. Leta 1985 ga je tedanja predsednica vlade Margaret Thatcher imenovala za podpredsednika Konservativne stranke. Že leto kasneje je moral odstopiti, ker so mu očitali, da je plačal prostitutko. Vložil je tožbo proti tabloidu Daily Star, ki jo je tudi dobil. Leta 2000 je kandidiral za župana Londona. Leta 2001 je bil zaradi oviranja sodnega postopka obsojen na štiri leta zapora, od katerih je prestal dve. V tem času je izdal knjigo A Prison Diary, svoj zaporniški dnevnik. Archer je bil član britanske zgornjega doma do leta 2024. Archer je vsak dan disciplinirano osem ur na roko. Pri skoraj 80 letih je začel novo serijo, sago Warwick, o vzponu policista, ki se sooča s spletkami in prevaranti. V slovenščini so dostopni še njegovi romani Ko bo čas dozorel: prvi del kronike družine Clifton, Prvi med enakimi in Izgubljena hči.