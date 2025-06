Umrl britanski pisatelj Frederick Forsyth

Frederick Forsyth se je rodil leta 1938 v Ashfordu v Angliji. Že kot otrok je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa želel postati pilot bojnega letala. Potem ko je služil kot eden najmlajših pilotov kraljevih letalskih silah, se je posvetil novinarstvu. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je bil nadarjen za jezike - nemščino, francoščino in ruščino - in je postal tuji dopisnik v Biafri. Kot dopisnik tiskovne agencije Reuters je poročal tudi iz Pariza in sredi hladne vojne iz Vzhodnega Berlina.

Njegov prvi roman Operacija Šakal pripoveduje o atentatu na francoskega predsednika Charlesa de Gaulla. Po njem so v 70. letih minulega stoletja posneli film. V 90. letih je bil posnet še istoimenski akcijski film z Bruceom Willisom v glavni vlogi, ki se je po pisanju dpa precej oddaljil od Forsythovega izvirnika. Operacijo Šakal, ki je postala uspešnica, naj bi, kot je Forsyth zapisal v svoji avtobiografiji z naslovom Outsider, napisal v samo 35 dneh.

Skupaj je napisal več kot 25 knjig, ki so bile prodane v več kot 75 milijonih izvodov po vsem svetu. Napisal je tudi romane, kot so Maščevalec, Kobra, Afganistanec in Seznam smrti, ki so prav tako kot Operacija Šakal in Zadeva Odessa prevedeni tudi v slovenščino.

V svojih spominih, objavljenih leta 2015, je opisal, da je delal tudi za britansko tajno službo. Tako je nekoč kot turist odpotoval v Nemško demokratično republiko, da bi prevzel paket. Kot je zapisal, je paket prevzel na stranišču muzeja v Dresdnu.

Za časopis Telegraph je po pisanju dpa ob neki priložnosti povedal: "Bili so časi, ko se je zdelo, da ne bom dočakal niti zajtrka naslednje jutro." Vendar pa je imel v življenju veliko sreče. Tako ga je denimo med poročanjem o državljanski vojni v Biafri med letoma 1967 in 1970 le za las zgrešila krogla, piše AFP.