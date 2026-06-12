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Tuja scena

Umrl britanski umetnik David Hockney

London, 12. 06. 2026 13.58 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
David Hockney

Umrl je britanski umetnik David Hockney, ki velja za enega najbolj cenjenih in vplivnih britanskih umetnikov sodobnosti. Star je bil 88 let. Kot je sporočila njegova tiskovna predstavnica Erica Bolton, je umetnik umrl mirno v četrtek na svojem domu, poročajo tuje tiskovne agencije.

V izjavi za javnost so med drugim navedli, da je David Hockney, ena najpomembnejših osebnosti sodobne umetnosti 20. in 21. stoletja, umrl slab mesec pred svojim 89. rojstnim dnem, ter da bodo podrobnosti o pogrebnih in spominskih slovesnostih sledile v kratkem.

David Hockney
David Hockney
FOTO: Profimedia

Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf Hockney se je rodil 9. julija 1937 v angleškem Bradfordu v grofiji Zahodni Yorkshire. V 50. letih minulega stoletja se je izobraževal na Umetniški šoli v Bradfordu, nato pa na Kraljevi umetniški akademiji v Londonu, kjer je leta 1962 diplomiral z zlato medaljo in se kasneje uveljavil kot eden najpomembnejših talentov nove generacije britanskih umetnikov.

Hockneyjeva umetniška kariera je trajala sedem desetletij. Med njegov najbolj znane slike sodijo dela The Splash, A Bigger Splash, Portret umetnika (Bazen z dvema likoma), Moji starši ter slika Gospod in gospa Clark in Percy. Nekatere izmed njegovih najbolj znanih slik so nastale po selitvi v Los Angeles leta 1964, ko je začel upodabljati življenjski slog južne Kalifornije. V začetku 21. stoletja se je vrnil v angleški Yorkshire ter se začel ponovno ukvarjati s pokrajinami svoje rodne dežele. Nastalo je nekaj njegovih najambicioznejših oljnih slik.

Hvalili so ga zaradi uporabe različnih formatov, saj je digitalno umetnost in uporabo iPadov sprejel enako kot tradicionalno slikarstvo. Posvetil se je tudi grafiki, scenografiji in fotografiji ter se spoprijel z vedno novimi mediji, med katerimi so bili fotokopirni in faksirni aparati, računalnik, risanje na iPhonu in iPadu, ter vitraži.

David Hockney
David Hockney
FOTO: AP

Od leta 2007 naprej sta iPhone in iPad postala osrednja elementa Hockneyjevega ustvarjanja in leta 2011 je nastala obsežna serija The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire. Dekan Westminsterske opatije ga je šest let kasneje tudi povabil k izdelavi vitraža v čast takratni britanski kraljici Elizabeti II., ki so ga odkrili oktobra 2018. Že pred tem ga je kraljica Elizabeta II. leta 1997 imenovala za člana Reda častnih tovarišev, leta 2012 pa za člana Reda za zasluge.

Letos je Hockney postal eden redkih nedržavljanov Francije, ki so mu v tej državi podelili naziv častnika v prestižnem Redu legije časti. Bil je zagrizen kadilec. Kadil je vse do konca svojega življenja in nasprotoval protikadilskim zakonom.

Za njim ostajajo njegov dolgoletni partner in spremljevalec Jean-Pierre Goncalves de Lima, njegov pranečak Richard, ki mu je v zadnjih letih pomagal v ateljeju, brata Philip in John ter številne nečakinje, nečaki, pranečakinje in pranečaki.

Razlagalnik

Pop art je umetniško gibanje, ki se je pojavilo v 50. letih 20. stoletja v Združenem kraljestvu in ZDA. Zanj je značilna uporaba elementov iz množične kulture, kot so oglasi, stripi, potrošniški izdelki in podobe slavnih osebnosti. Umetniki pop arta so želeli zabrisati mejo med visoko umetnostjo in vsakdanjim življenjem, pri čemer so pogosto uporabljali svetle barve, ponavljanje motivov in ironijo, s katero so komentirali sodobno družbo.

Red za zasluge je izjemno prestižno britansko odlikovanje, ki ga podeljuje monarh osebno. Za razliko od drugih viteških redov je število članov omejeno na največ 24 živih oseb v katerem koli trenutku. Podeljuje se posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju umetnosti, znanosti, literature ali javne službe. Ker je imenovanje v izključni pristojnosti kralja ali kraljice, velja za eno najvišjih priznanj, ki jih lahko prejme britanski državljan.

Westminsterska opatija je ena najbolj znanih in zgodovinsko pomembnih cerkva v Londonu. Od leta 1066 je tradicionalno prizorišče kronanj britanskih monarhov, pa tudi številnih kraljevih porok in pogrebov. Poleg verske funkcije služi tudi kot nekropola, saj so v njej pokopani številni britanski kralji, kraljice, državniki, znanstveniki in pesniki, zaradi česar velja za simbol britanske zgodovine in identitete.

Red legije časti (Légion d'honneur) je najvišje francosko državno odlikovanje, ki ga je leta 1802 ustanovil Napoleon Bonaparte. Podeljuje se tako francoskim državljanom kot tujcem za izjemne vojaške, kulturne, znanstvene ali družbene zasluge, ki prispevajo k ugledu Francije. Odlikovanje je razdeljeno na več stopenj, od vitezov do velikih križev, in simbolizira priznanje za življenjsko delo in izjemen prispevek k človeštvu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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