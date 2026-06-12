Umrl britanski umetnik David Hockney

V izjavi za javnost so med drugim navedli, da je David Hockney , ena najpomembnejših osebnosti sodobne umetnosti 20. in 21. stoletja, umrl slab mesec pred svojim 89. rojstnim dnem, ter da bodo podrobnosti o pogrebnih in spominskih slovesnostih sledile v kratkem.

Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf Hockney se je rodil 9. julija 1937 v angleškem Bradfordu v grofiji Zahodni Yorkshire. V 50. letih minulega stoletja se je izobraževal na Umetniški šoli v Bradfordu, nato pa na Kraljevi umetniški akademiji v Londonu, kjer je leta 1962 diplomiral z zlato medaljo in se kasneje uveljavil kot eden najpomembnejših talentov nove generacije britanskih umetnikov.

Hockneyjeva umetniška kariera je trajala sedem desetletij. Med njegov najbolj znane slike sodijo dela The Splash, A Bigger Splash, Portret umetnika (Bazen z dvema likoma), Moji starši ter slika Gospod in gospa Clark in Percy. Nekatere izmed njegovih najbolj znanih slik so nastale po selitvi v Los Angeles leta 1964, ko je začel upodabljati življenjski slog južne Kalifornije. V začetku 21. stoletja se je vrnil v angleški Yorkshire ter se začel ponovno ukvarjati s pokrajinami svoje rodne dežele. Nastalo je nekaj njegovih najambicioznejših oljnih slik.

Hvalili so ga zaradi uporabe različnih formatov, saj je digitalno umetnost in uporabo iPadov sprejel enako kot tradicionalno slikarstvo. Posvetil se je tudi grafiki, scenografiji in fotografiji ter se spoprijel z vedno novimi mediji, med katerimi so bili fotokopirni in faksirni aparati, računalnik, risanje na iPhonu in iPadu, ter vitraži.