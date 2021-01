Umrl čarodej Siegfried Fischbacher iz dvojca Siegfried in Roy

Siegfried, ki se je že kot otrok navdušil za čarovnijo, je nekoč dejal: "To, kar sva počela, sva počela iz ljubezni, ne zaradi uspeha ali denarja. Zelo se spoštujeva. Dobesedno sva vzgojila drug drugega: jaz sem ustvaril Roya in Roy je ustvaril Siegfrieda."

Njegov kolega čarodej in dolgoletni prijatelj Roy Horn , s katerim sta se spoznala leta 1957 na križarjenju, je umrl maja lani po zapletih zaradi okužbe z novim koronavirusom. Star je bil 75 let.

Roy Horn in Siegfried Fischbacher sta skupaj najprej nastopala po Evropi, v Las Vegasu pa sta debitirala konec 60. let. Ustalila sta se v hotelu The Mirage, ker sta nastopala od leta 1990 do leta 2003. Hornova kariera se je skoraj tragično končala leta 2003,ko ga je z odra v Las Vegasu odvlekel 180-kilogramski beli tiger in ga hudo ranil. Siegfried in Roy sta na oder zadnjič stopila leta 2009, leto kasneje pa sta se upokojila. Horn se je nato posvetil zaščiti divjih živali. Horn, ki je po napadu ostal delno paraliziran, je vedno trdil, da za incident ni bil kriv beli sibirski tiger Mantecore.