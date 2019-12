Umrl član slavnega komičnega kolektiva Monty Python

Britanski komik in glasbenikNeil Innes je zaigral v filmih, kot so Brianovo življenje(Monty Python's Life of Brian), Monty Python in Sveti gral (Monty Python and the Holy Grail) in Viking Erik. Bil je dolgotrajni član glasbene zasedbe The Rutles, za komični kolektiv Monty Python je pisal tudi pesmi.

Novico o smrti je medijem v imenu družine javil njegov agent Nigel Morton, ki je zaSky News dejal, da je bila smrt nepričakovana, pred tem je bil zvezdnik dobrega zdravja: "Z globoko žalostjo moramo naznaniti smrt Neila Jamesa Innesa. Izgubili smo čudovito, nežno dušo, katere glasba in pesmi so se dotaknile mnogih src. Njegov um in iskanje resnice nas je vse navdihnilo. Umrl je zaradi naravnih vzrokov hitro brez opozorila in brez bolečin," je bilo zapisano v uradni izjavi za medije.