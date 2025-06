Umrl 'dedek ropar', spoznan za krivega ropa Kim Kardashian.

Eden od tako imenovanih dedkov roparjev, ki so bili spoznani za krive kraje nakita Kim Kardashian , vrednega več milijonov evrov, je umrl mesec dni po obsodbi. 69-letnemu Didierju Dubreucqu so med pridržanjem pred začetkom sojenja diagnosticirali pljučnega raka, prestajal je zdravljenje s pomočjo kemoterapije.

Spomnimo, maja so njega in sedem sostorilcev spoznali za krive odmevnega ropa v Parizu, med katerim so Kardashianovi ukradli nakit, vreden približno 10 milijonov dolarjev oziroma 8,5 milijonov evrov, njo pa nasilno pridržali in ji grozili s smrtjo. Pokojni Dubreucq je sicer zanikal kakršno koli vpletenost v rop, čes da gre za primer napačne identifikacije.

Zaradi kemoterapije Dubreucq ni bil prisoten na izreku sodbe, a mu je sodnik kljub temu izrekel sedemletno zaporno kazen. Sodnik David De Pas je ob izreku sodbe dejal, da "zdravstveno stanje glavnih protagonistov etično prepoveduje zapiranje kogar koli".

Med tritedenskim sojenjem je sodišče slišalo, kako je bila Kardashian zvezana in kako so ji med preizkušnjo držali pištolo ob glavi. Spomnila se je, da je na dan, ko je pričala, mislila, da jo bodo "ustrelili na postelji". "Zločin je bil najbolj grozljiva izkušnja v mojem življenju in je pustil trajen pečat na meni in moji družini," je Kim dejala v izjavi po razsodbi.