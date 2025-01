Umrl eden največjih hrvaških skladateljev Stjepan Stipica Kalogjera

V 91. letu starosti je umrl eden najpomembnejših hrvaških skladateljev, aranžerjev, producentov in dirigentov Stjepan Stipica Kalogjera. Žalostno novico je potrdilo hrvaško društvo skladateljev. Stjepan je bil rojen 24. maja 1934 v Beogradu. Z glasbo se je začel ukvarjati že v zgodnji mladosti, ko je bil star komaj šest let. V Zagrebu se je najprej učil violino, kasneje pa še trobento in klavir. Od leta 1948 do 1952 je obiskoval glasbeno šolo na Konservatoriju v Zagrebu, nato pa se je vpisal na študij medicine na Medicinski fakulteti v Zagrebu, kjer je leta 1962 tudi doktoriral.