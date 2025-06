Umrl eden največjih italijanskih sodobnih umetnikov Arnaldo Pomodoro

Vest o smrti Arnalda Pomodora so danes sporočili iz umetnikove fundacije. Kot je ob tem navedla direktorica fundacije Carlotta Montebello , je z njegovo smrtjo svet umetnosti izgubil enega svojih najbolj avtoritativnih, lucidnih in vizionarskih glasov. Po njenih besedah je zapustil ogromno dediščino.

Pomodoro se je rodil 23. junija 1926 v deželi Emilija-Romanja. V zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja je začel raziskovati geometrijske oblike. Ustvaril je monumentalne krogle, stožce, stebre in kocke iz poliranega brona, pri katerih se gladka zunanjost razcepi in razkrije razjedeno, raztrgano ali preprosto izdolbeno notranjost.

Ta kontrast med gladko popolnostjo geometrijske oblike in kaotično kompleksnostjo notranjosti je postal njegov zaščitni znak, je milanska fundacija zapisala na svoji spletni strani.

Njegova dela krasijo javne prostore po vsem svetu, kot so Vatikanski muzeji in zunanje ministrstvo v Rimu, stavba Združenih narodov in Guggenheimov muzeju v New Yorku, sedež Unesca v Parizu in Trinity College v Dublinu. Prejel je številne nagrade in poučeval na univerzah Stanford in Berkeley ter na Mills College v ZDA.

Umetniku, ki je bil starejši brat še enega pomembnega kiparja, Gioja Pomodora, ki je umrl leta 2002 pri 72 letih, sta se poklonila tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premierka Giorgia Meloni. Po besedah Mattarelle smrt tega briljantnega in večplastnega umetnika pušča veliko praznino v svetu umetnosti. Kot je še dodal, so njegova impresivna dela, ki so razstavljena v najpomembnejših muzejih po vsem svetu, pustila neizbrisen pečat v zgodovini sodobnega kiparstva. Meloni pa ga je označila za maestra kiparstva, ki je izklesal dušo Italije.