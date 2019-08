Umrl eden od dvojčkov slavnega igralca

Priljubljeni mehiški igralecFerdinando Valencia, ki smo ga nazadnje spremljali v telenoveli Vrtinec življenja (Lo QueLa Vida Me Robo) in njegova izbranka Brenda Kellerman sta 24. aprila občutila neizmerno srečo. Po težkem porodu s carskim rezom sta na svet prijokala dvojčka, DanteinTadeo.

Le nekaj ur po rojstvu je bilo jasno, da je šlo za kratko srečo, saj sta starša izvedela, da ima njun prvorojenec Dante težave z dihanjem in bakterijski meningitis, zato so ga sprejeli na intenzivno nego v bolnišnico v Miamiju, kjer je bil kar 23 dni. Ko si je opomogel, je zapustil bolnišnico in posijal je nov žarek upanja ... A le za kratek čas.

Danteju se je namreč zdravstveno stanje spet poslabšalo, imel je težave z dihanjem, njegov srček je bil šibek in nemudoma so ga hospitalizirali, tokrat v Mehiki. Igralec se je še pred rojstvom dvojčkov odločil, da bo prek vlogov oboževalcem dal vpogled v svoje življenje in z njimi delil tako vesele kot žalostne trenutke.

Pretekli konec tedna pa je po več tednih boja in molitev, mali Dante za vedno zaprl oči.