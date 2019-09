Umrl fotograf, ki je sovražil retuširanje

V 75. letu je umrl nemški modni fotograf Peter Lindbergh , ki je znan predvsem po dramatičnih črno-belih portretih. Žalostno vest so njegovi predstavniki sporočili prek fotografovega uradnega Instagram profila, kjer so zapisali, da je za seboj pustil veliko praznino.

Na Poljskem rojeni fotograf je nedavno ovekovečil tudi Meghan Markle za septembrsko številko revije Vogue, fotografiral pa je še za druge priznane svetovne modne revije, kot so Vanity Fair, Harper's Bazaar in The New Yorker ter sodeloval je s številnimi modnimi oblikovalci.